W wieku 95 lat zmarł emerytowany papież Benedykt XVI

Benedykt XVI zmarł w dawnym budynku klasztornym Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich, w którym mieszkał od swojej historycznej rezygnacji w 2013 roku.

O pogorszeniu stanu zdrowia Josepha Ratzingera poinformował w środę papież Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie wyjaśniając, że jest „bardzo chory”. Następnie Franciszek udał się do niego z wizytą.

Przez dwa następne dni Watykan informował o stabilnym, ale ciężkim stanie pierwszego w dziejach emerytowanego papieża.

Watykan poinformował, że ciało Benedykta XVI będzie wystawione w bazylice Świętego Piotra począwszy od 2 stycznia.

Pierwszą zagraniczną podróż papież Benedykt XVI odbył na XX Światowe Dni Młodzieży w Kolonii . Trwały one od 16 do 21 sierpnia 2005 r. i przebiegały pod hasłem „Przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Wzięło w nich udział 400 tys. młodych z 193 krajów.

W sobotę rano zmarł Joseph Ratzinger, papież senior Benedykt XVI. Był 265. papieżem w historii i zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku. Po ustąpieniu z urzędu ostatnie lata spędził w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Watykanu.

Młodych ludzi z całego świata zaprosił do Kolonii w Niemczech jeszcze w 2002 r. Jan Paweł II. Jego śmierć w kwietniu 2005 r. spowodowała, że obowiązki gospodarza spotkania z młodzieżą przejął niemiecki kardynał Josef Ratzinger – papież Benedykt XVI. Była to jego pierwsza podróż zagraniczna od czasu wyboru w kwietniu 2005 r. na Stolicę Piotrową.

W ŚDM w Kolonii wzięło udział 400 tys. młodych ludzi z 193 krajów. Hasłem spotkania były słowa z Ewangelii nawiązujące do pokłonu Trzech Mędrców – „Przybyliśmy oddać Mu pokłon”.

W przemówieniu nad Renem 18 sierpnia 2005 r. papież Benedykt XVI zaapelował do młodzieży, aby otworzyła na oścież serca Bogu. „Pozwólcie się zaskoczyć Chrystusowi! Przyznajcie mu prawo mówienia do was w tych dniach! Otwórzcie drzwi waszej wolności na Jego miłosierną miłość” – zachęcał Benedykt XVI.

Mówił do młodzieży, że stawianie pytań o wskazówki dla swojego życia, o wytyczne, jak odpowiedzialnie współpracować na rzecz przyszłości świata, oznacza „szukanie kogoś, kogo się nie oszukuje i kto nie oszuka, i dlatego jest w stanie dać pewność tak niewzruszoną, że pozwala ona żyć dla niej, a gdy trzeba, także oddać za nią życie”.

„Chrystus niczego nie ujmuje z tego, co w was jest piękne i wielkie, lecz prowadzi wszystko do doskonałości na chwałę Bożą, szczęście ludzi, zbawienie świata” – przekonywał papież.

W czasie przemówienie przed katedrą w Kolonii 18 sierpnia Benedykt XVI tłumaczył, że „bazując na wartościach duchowych, można ożywić wzajemne zrozumienie między ludźmi i narodami, między różnymi kulturami i cywilizacjami”.

Następnego dnia, 19 sierpnia, papież modlił się w synagodze w Kolonii. Była to druga w historii Kościoła papieska wizyta w synagodze. Pierwszy próg żydowskiego domu modlitwy przekroczył w 1986 r. w Rzymie Karol Wojtyła.

Benedykt XVI podkreślił, że żydzi mają prawo czuć się w Kolonii jak u siebie w domu, bo obecni są nad Renem od 321 r. Wskazując, że znów pojawiają się przejawy antysemityzmu i ksenofobii, papież podkreślił, że są one powodem do niepokoju i czujności.

„Kościół katolicki, co pragnę podkreślić także przy tej okazji, opowiada się za tolerancją, szacunkiem, przyjaźnią i pokojem między wszystkimi narodami, kulturami i religiami” – powiedział.

Papież przyjął także przywódców niekatolickich wspólnot chrześcijańskich Niemiec. W wygłoszonym przemówieniu przypomniał i potwierdził ważność słów wypowiedzianych zaraz po swoim wyborze w kwietniu, że priorytetem jego pontyfikatu będzie ekumenizm, „powrót do pełnej i widzialnej jedności chrześcijan”.

Jednocześnie Benedykt XVI nie ukrywał, że jest to trudne zadanie, bo różne nurty chrześcijaństwa nie dają ludziom wspólnej odpowiedzi na „wielkie pytania etyczne”, a stanowiska Kościoła katolickiego, potępiającego aborcję, antykoncepcję, sztuczne zapłodnienie czy małżeństwa homoseksualne nie podzielają wszystkie Kościoły chrześcijańskie.

Punktem kulminacyjnym ŚDM było 20 sierpnia czuwanie na błoniach Marienfeld pod Kolonią. Podczas nabożeństwa papież zaznaczył, że „władza Boga jest inna od władzy możnych tego świata”.

Wyjaśnił, że „sposób działania Boga jest inny niż sobie to wyobrażamy i chcielibyśmy także Jemu narzucić. (…) Hałaśliwej i despotycznej władzy tego świata przeciwstawia On bezbronną władzę miłości, która na Krzyżu – a potem wciąż od nowa w dziejach – przegrywa, a mimo to stanowi coś nowego, boskiego, co opiera się niesprawiedliwości i ustanawia królestwo Boże”.

Benedykt XVI zaznaczył, że „to nie ideologie zbawiają świat, ale tylko zwrócenie się do Boga żywego, który jest naszym stwórcą, gwarantem naszej wolności, gwarantem tego, co rzeczywiście jest dobre i prawdziwe”.

Zachęcał młodzież, aby „ze wszystkimi ułomnościami i słabościami szła w pochodzie świętych, zapoczątkowanym przez Mędrców ze Wschodu”.

Następnego dnia, 21 sierpnia, podczas mszy św. wieńczącej XX ŚDM na błoniach Marienfeld pod Kolonią papież podkreślił znaczenie sakramentu eucharystii. Tłumaczył młodym, że aby msza św. przyniosła im radość, której potrzebują, muszą „nauczyć się coraz bardziej ją rozumieć w jej głębi”. „Musimy nauczyć się ją miłować” – wskazał Benedykt XVI.

„Nie my urządzamy święta dla siebie, lecz to sam Bóg żywy przygotowuje dla nas święto” – tłumaczył papież.

Przestrzegł przed tratowaniem religii jako produktu do konsumpcji. „Wybiera się to, co się podoba, a niektórzy potrafią nawet czerpać z tego zysk. Jednakże religia poszukiwana metodą zrób to sam ostatecznie nam nie pomaga. Jest wygodna, ale w chwili kryzysu pozostawia nas samym sobie” – zwrócił uwagę Benedykt XVI.

Zaznaczył, że msza św. powinna znaleźć swój wyraz w życiu. „Musi objawiać się w zdolności do przebaczenia. Musi wyrażać się wrażliwością na potrzeby drugiego. Musi objawiać się gotowością do dzielenia się. Musi objawiać się w zaangażowaniu na rzecz bliźniego” – powiedział Benedykt XVI.

Światowe Dni Młodzieży zainicjował papież Jan Paweł II, który od 1986 r. zapraszał młodych ludzi do udziału w spotkaniach. Dni Młodzieży odbywały się między innymi we Włoszech, Argentynie, Hiszpanii, Francji, Kanadzie i USA oraz Polsce.