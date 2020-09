W Warszawie działacze proekologiczni zablokowali ruch

Zawyły syreny, wyjcie syreny, ogłaszamy alarm klimatyczny!Na falach miłości, nadziei i smutku rozpoczęliśmy bunt! Wpływamy łodzią pełną tych emocji, silami poświęceń naszych aktywistów – świętujemy życie. Wpływamy w naszą wspólną przestrzeń. W świat, który chcemy stworzyć. Pełen zgody na emocje człowieka, dzielącego świat z mnogością gatunków, chcących żyć. Przyjdźcie do nas i zróbcie to, co czujecie. Dla przyszłości Waszych dzieci czy wnucząt, dla Waszego bezpieczeństwa, dla naszej wspólnoty. Zawyły syreny, ogłaszamy alarm klimatyczny! Zielone kamizelki dbają o Wasze samopoczucie, białe o pokojowy charakter buntu, a różowe pomogą Wam z wszelkimi aspektami o charakterze prawnym, czy spotkań z Policją. Chodźcie zobaczyć ten świat, dołączcie do niego. Bądźmy bezpieczni – w maseczkach i odpowiednich odległościach. Bądźmy razem bezpieczni, w nieodległej przyszłości. Dziś blokując parę pasów jezdni, uruchamiamy pas dla życia teraz i życia za chwilę. Przepraszamy za utrudnienia. Pragniemy bezpiecznego świata, który pozostanie też taki za 10 lat, za 20 lat. Siła w ręce ludzi! To ludzie mają siłę. Jesteśmy wszystkim czego potrzebujemy.