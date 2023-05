W Turcji odbędzie się druga tura wyborów

Wedle wstępnych wyników, na jakie powołał się Yener, ubiegający się o reelekcję prezydent Recep Tayyip Erdogan zdobył 49,51% głosów, o kilka punktów procentowych więcej niż jego główny przeciwnik Kemal Kilicdaroglu, który uzyskał 44,88% głosów.

To Erdogan i Kilicdaroglu zmierzą się w drugiej turze. Trzeci kandydat Sinan Ogan uzyskał poparcie na poziomie 5,17%.

Yener dodał, że nawet jeśli wszystkie niepodliczone jeszcze głosy zostałyby przyznane Erdoganowi, uzyskałby on łącznie 49,54%, co nadal nie umożliwiłoby mu wygranej w pierwszej turze, do czego potrzeba ponad 50% głosów.

Do podliczenia zostało jeszcze 35 tys. oddanych głosów.