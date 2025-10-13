W Splicie otwarto trzeci honorowy konsulat Litwy w Chorwacji

„Otwarcie nowego honorowego konsulatu w Splicie to ważny krok w umacnianiu przyjaźni Litwy i Chorwacji. Powołanie adwokata F. Bone na honorowego konsula jeszcze bardziej rozszerzy nasze więzi gospodarcze, kulturalne i społeczne oraz wzmocni widoczność Litwy w regionie Dalmacji” – oświadczył ambasador Litwy w Chorwacji Eduardas Borisovas.

Uroczystości towarzyszyła prezentacja w Chorwackim Teatrze Narodowym w Splicie wystawy przygotowanej przez Ambasadę Litwy z okazji 150. rocznicy urodzin Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa.

Jak przekazał resort, Feda Bone podkreślił gotowość do pracy na rzecz zacieśniania współpracy litewsko-chorwackiej w różnych dziedzinach i podziękował za okazane zaufanie.

Litewskie honorowe konsulaty w Chorwacji działają także w Dubrowniku oraz w Starigradzie (żupania zadarska).