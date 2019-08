W sobotę wyrusza XIX Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

vdu

W tym roku rajd będzie przebiegał dwoma trasami.

„Jedna z nich „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” wiedzie aż do Archangielska, gdzie motocykliści będą porządkować cmentarze polskich zesłańców. Natomiast druga trasa „Semper Fidelis” biegnie standardowo przez tereny obecnej Ukrainy, Rosji, Białorusi” – opowiadał PAP wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński Michał Szeliga.

Uczestnicy Rajdu Katyńskiego odwiedzą miejsca zbrodni komunistycznych i niemieckich. „Ideą Rajdu jest przede wszystkim upamiętnienie Polaków, którzy ginęli na Wschodzie. Jak również chęć przybliżenia polskiej historii osobom, które zamieszkują m.in. Rosję, Białoruś i Ukrainę. Dodatkowo stawiamy sobie za cel pomoc Polakom na Wschodzie np. przez dowożenie im darów” – powiedział Szeliga.

„Rajd jest dosyć specyficznym wydarzeniem. Każdego dnia jego uczestnicy pokonują założoną trasę, spotykają się z Polakami zamieszkującymi odwiedzane tereny, dokonują upamiętnień miejsc związanych z polską historią. Jest to wyprawa, która wiąże się ze sporym wysiłkiem fizycznym, motocykliści nocują też głównie w namiotach, co stanowi również pewne wyzwanie” – relacjonował wiceprezes Zarządu.

W tym roku w Rajdzie weźmie udział ok. 80 motocyklistów w różnym wieku. „Od osób młodych do bardzo dojrzałych. Ich motywacje są oczywiście bardzo różne. Głównie chcą poznać bliżej naszą historię oraz miejsca związane z polską martyrologią czy – jak jest w moim przypadku – dotknąć swoich korzeni, bo ich rodziny pochodzą z Kresów” – zaakcentował Szeliga.

„Podczas Rajdu spotykamy się z bardzo dobrymi reakcjami ze strony mieszkających tam Polaków. Co roku na nas czekają, wręcz uważają, że to „Polska do nich przyjeżdża”, kiedy kilkadziesiąt motocykli z biało-czerwonymi flagami przybywa do ich miejscowości. Zawsze jesteśmy bardzo dobrze przyjmowani, nigdy się nie spotkaliśmy z żadnym aktem wrogości” – podkreślił.

Obie trasy Rajdu skrzyżują się w Katyniu na wspólnych uroczystościach 24 sierpnia. „Katyń – jak sama nazwa Rajdu wskazuje – jest takim punktem kulminacyjnym. W ramach uroczystości jest odprawiana polowa msza św. i zostaje oddany hołd pomordowanym Polakom na terenie Memoriału” – dodał Szeliga. Jedna z tras Rajdu ma wrócić do Polski pod koniec sierpnia, druga – na początku września.

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński powstało w 2001 r. Jego celem jest organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc mordu i pochówku patriotów polskich. Głównymi celami Stowarzyszenia jest pielęgnowanie tradycji narodowych, a także udzielanie pomocy Polakom na Wschodzie (na terenie byłych republik ZSRR).