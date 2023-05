W Rydze usunięto pomnik rosyjskiego wieszcza

Władze Rygi usunęły z centrum łotewskiej stolicy pomnik rosyjskiego pisarza Aleksandra Puszkina. Decyzję argumentują tym, że przed laty rzeźba została ustawiona nielegalne.

Od 2009 r. pomnik Aleksandra Puszkina znajdował się w parku Kronvalda. Kilka miesięcy temu koalicja rządząca łotewską stolicą poparła pomysł jego usunięcia. Pomysłodawcy argumentowali, że figura stoi tam nielegalnie i może być wykorzystywana przez Rosję do wywierania nacisku na Łotyszy.

Rada Miejska Rygi poinformowała, że rzeźba trafi na razie do magazynu, ale w przyszłości zostanie przekazana do Muzeum Związku Artystów Łotwy. Z placówką osiągnięto porozumienie w sprawie jej przechowywania i dalszej ekspozycji.

Usunięcie pomnika Aleksandra Puszkina wywołało sprzeciw Rosyjskiego Związku Łotwy, który w marcu zorganizował w tej sprawie pikietę.

Łotwa od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę usuwa z przestrzeni publicznej przede wszystkim symbole sowieckie. W ubiegłym roku wprowadziła prawo zobowiązujące do usunięcia między innymi radzieckich pomników.