W rezolucji PE odniesienie do rzezi wołyńskiej i ekshumacji polskich obywateli w Ukrainie

Parlament Europejski przeprowadził we wtorek debatę na temat Ukrainy. Przyjmie też tego dnia rezolucję w tej sprawie.

W jej projekcie znalazło się odniesienie do rzezi wołyńskiej i polskich ofiar. Jak czytamy, Parlament Europejski „z zadowoleniem przyjmuje wszelkie działania podejmowane przez Ukrainę i państwa członkowskie UE na rzecz uregulowania nierozwiązanych kwestii historycznych stosunków dwustronnych i regionalnych, na przykład rzezi wołyńskiej, w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, z poszanowaniem unijnych wartości, jakimi są godność ludzka i stosunki dobrosąsiedzkie, jak również poprzez krytyczną ocenę wydarzeń historycznych”.

Izba uważa, że „przy dobrej woli zainteresowanych stron proces pojednania będzie prowadzony w sposób konstruktywny i z cierpliwością, aby osiągnąć wzajemne zrozumienie”.

W tym kontekście europarlament „z zadowoleniem przyjmuje trwające rozmowy między władzami polskimi i ukraińskimi, które doprowadziły do wznowienia ekshumacji szczątków polskich obywateli na terytorium Ukrainy w kwietniu 2025 r.”. PE wyraża nadzieję, że proces ten będzie kontynuowany, a jego wyraźnym celem stanie się zapewnienie ofiarom godnego pochówku i pamięci.

Polscy europosłowie, zarówno z PO, jak i z PiS, dziękowali za podniesienie tej kwestii.

W tym raporcie nie zapominamy o historii, inwestując w przyszłość – zaznaczył polityk PO Michał Szczerba.

– Rzeź wołyńska, każda ofiara tej rzezi, musi zostać upamiętniona. Rozpoczęły się ekshumacje, rozpoczęły się pochówki. Bardzo dziękuję, że w tym raporcie na temat Ukrainy ta sprawa została podkreślona – powiedział.