W. Putin wygłosił swoje doroczne orędzie: We wszystkim jest winien Zachód

„Zwracam się do was w trudnym i ważnym momencie dla naszego kraju, kiedy wszędzie na świecie zachodzą wielkie zmiany” – powiedział Putin najwyższym rosyjskim urzędnikom i elitom politycznym.

W. Putin często uzasadnia swoją inwazję na Ukrainę, oskarżając kraje zachodnie o zagrożenie dla Rosji. Kijów i Zachód uważają atak sił moskiewskich na Ukrainę z 24 lutego 2022 r. za niesprowokowany.2

W swoim przemówieniu W. Putin stwierdził, że Zachód wywołał wojnę, zarzucił im eskalację konfliktu i sprzeciwił się rozszerzeniu NATO na Wschód.

„Żaden kraj na świecie nie ma tylu baz wojskowych, co Stany Zjednoczone” – stwierdził.

„Oni rozpoczęli wojnę. A my użyjemy siły, żeby ich powstrzymać” – powiedział Putin.

Obiecał też, że będzie „dokładnie i systematycznie” kontynuował ofensywę Moskwy na Ukrainie.

Putin oskarżył również Zachód o eskalację wojny na Ukrainie po tym, jak sojusznicy Kijowa obiecali wysłać Ukrainie nową broń.

„Odpowiedzialność za podżeganie do konfliktu na Ukrainie, jego eskalację, liczbę ofiar… spoczywa wyłącznie na zachodnich elitach – powiedział Putin. – Zachód rozumie, że pokonanie Rosji na polu bitwy jest niemożliwe, dlatego przeprowadza agresywne ataki informacyjne, przeinacza fakty historyczne, atakuje rosyjską kulturę, religię i wartości”.

„Zachód nie ukrywa swojego celu – spowodowania strategicznej klęski Rosji. Oznacza to, że chcą z nami skończyć raz i na zawsze” – twierdził W. Putin.

Putin dodał, że jego siły chronią ludność cywilną w regionach Ukrainy, które Moskwa twierdzi, że zaanektowała, chociaż jej siły nigdy ich w pełni nie kontrolowały.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) potępia próbę nielegalnej aneksji ziem ukraińskich i wzywa społeczność międzynarodową do nieuznawania jakichkolwiek zmian granic ogłoszonych przez Rosję.

„Bronimy życia ludzi, naszych domów” – zapewnił W. Putin. „A Zachód dąży do nieograniczonej dominacji”.

W swoich poprzednich wystąpieniach narzekał na NATO jako zagrożenie dla Rosji i wykorzystywał historię swojego kraju do uzasadnienia inwazji.

Putin tradycyjnie co roku przemawia do dużej publiczności składającej się z prawodawców i urzędników państwowych, a przemówienie jest transmitowane przez wszystkie rosyjskie kanały telewizji państwowej. Chociaż Konstytucja zobowiązuje prezydenta do corocznego przygotowywania przemówienia do Zgromadzenia Federalnego, w 2022 r. W. Putin jego nie przeczytał.

Putin ogłosił zawieszenie udziału Moskwy w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START

Władimir Putin ogłosił podczas wtorkowego wystąpienia przed Zgromadzeniem Federalnym, czyli połączonymi izbami rosyjskiego parlamentu, że Moskwa zawiesza swój udział w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START, zawartym w 2010 roku.

Nowy START to podpisany w 2010 r. rosyjsko-amerykański traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, który ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia.

W lutym bieżącego roku Departament Stanu USA oznajmił, że Rosja narusza traktat Nowy START, uniemożliwiając USA inspekcję swojego arsenału jądrowego.

„Rosja nie wywiązała się z obowiązku ułatwienia amerykańskich działań inspekcyjnych” – powiadomiono w raporcie Departamentu Stanu dotyczącym realizacji traktatu Nowy START. „W oparciu o informacje dostępne na dzień 31 grudnia 2022 roku, Stany Zjednoczone nie mogą poświadczyć, że Federacja Rosyjska przestrzega warunków traktatu” – podkreślono.

Równolegle NATO w odrębnym oświadczeniu stwierdziło, że „wzywa Rosję do wypełnienia zobowiązań wynikających z traktatu poprzez ułatwienie inspekcji Nowego START na terytorium Rosji”.

Na koniec przemówienia Putin ogłosił zawieszenie udziału Rosji w porozumieniu Nowy START, uznając za jakoby „niedopuszczalne” dążenia Waszyngtonu do przeprowadzania inspekcji rosyjskiego arsenału nuklearnego.

Ekspertka PISM: żadnych nowości w przemówieniu Putina

„Władimir Putin wystąpił we wtorek z dorocznym orędziem do parlamentu i narodu, jednak nie było w nim w zasadzie nic, czego nie słyszeliśmy w ciągu minionego roku” – powiedziała PAP analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Anna Maria Dyner.

„W kategorii nowe treści w zasadzie w przemówieniu nie pojawiło się nic. Rosyjski prezydent mówił o złym Zachodzie i neonazistach na Ukrainie, o rosyjskim bohaterstwie i niepokonanej armii, o tworzeniu antyzachodniego paktu z tymi sojusznikami, którzy jeszcze Rosji pozostali. Poza tym skupił się na sprawach socjalnych, zapewne po to, żeby przysłonić nieco brak ewidentnych sukcesów na froncie tzw. +specjalnej operacji wojskowej+” – oceniła Dyner.

Analizując wystąpienie Putina, z którym związany był cały szereg spekulacji, skutecznie podsycanych przez stronę rosyjską – np. o możliwym ogłoszeniu wojny czy nowej fali mobilizacji – Dyner stwierdziła, że „Putin powtórzył w nim całą swoją propagandową litanię, którą słyszeliśmy od początku szerokiej inwazji, a także na długo przed tym, jak się zaczęła”.

„Rosja ma prawo być silna, Rosja to oddzielna cywilizacja, Rosji nie da się pokonać na polu walki – te słowa Putina pokazują, że rosyjski prezydent zwraca się ku ideologii, mówiącej o szczególnej roli Rosji” – zwróciła uwagę ekspertka.

„Lider Rosji nie powstrzymał się od tradycyjnych już dla siebie komentarzy na temat zepsucia Zachodu, a nawet powołał się na Biblię i inne święte księgi, w których +małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety+. Twierdził, że Zachód chce normalizować pedofilię, błogosławić małżeństwa jednopłciowe i prowadzić do zepsucia moralnego dzieci. Wspomniał nawet o pomyśle, że Bóg ma być +neutralny płciowo+. Zapewniał, że Rosja chce swoje dzieci chronić. W tym kontekście rodzi się pytanie ? prawdopodobnie tysiące ukraińskich dzieci, porwane z terytorium ich kraju i siłą wywiezione do Rosji” – powiedziała Dyner.

Jednocześnie, jak dodała, Putin dużo uwagi poświęcił sprawom społecznym i gospodarczym, które coraz bardziej niepokoją rosyjskie społeczeństwo.

„Dziękował wojskowym i ochotnikom, zapewniał, że wszyscy dostaną obiecane wypłaty za walkę na froncie; obiecał dodatkową pomoc dla rodzin, nowe projekty socjalne i gospodarcze. Przekonywał, że rosyjska gospodarka ma się świetnie, a polityka sankcji nie przyniosła efektów. Przeciwnie – Zachód, a zwłaszcza jego społeczeństwa płacą teraz wielką cenę za wprowadzenie sankcji. To także już wielokrotnie wcześniej słyszeliśmy” – powiedziała Dyner.

