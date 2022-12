W. Putin: wojna na Ukrainie stała się „długim procesem”

„Oczywiście, to może być długi proces” – mówił W. Putin na posiedzeniu Rady Praw Człowieka Kremla.

Dodał jednak, że nowe terytoria ukraińskie, które Kreml twierdzi, że zaanektował, są „znaczącym rezultatem kampanii wojskowej”.

We wrześniu Moskwa przeprowadziła pseudoreferenda w czterech ukraińskich regionach – Doniecku, Ługańsku, Zaporożu i Chersoniu – i powiedziała, że ​​mieszkańcy głosowali za przystąpieniem do Rosji, która w lutym zaatakowała swojego prozachodniego sąsiada.

Putin oficjalnie zaanektował terytoria podczas kremlowskiej ceremonii na początku października, chociaż jego siły zbrojne nigdy ich w pełni nie kontrolowały.

Organizacja Narodów Zjednoczonych potępiła „próbę nielegalnej aneksji” ziem ukraińskich i wezwała społeczność międzynarodową „do nieuznawania jakichkolwiek zmian granic ogłoszonych przez Rosję”.

Od tego czasu Rosja straciła znaczną część kontrolowanego przez siebie terytorium na Ukrainie.

W. Putin poinformował też w środę, że na Ukrainę wysłano 150 tys. Rosjan powołanych od września do służby wojskowej.

Po tym, jak rosyjski przywódca W. Putin ogłosił we wrześniu częściową mobilizację do wojny na Ukrainie, Rosjanie zaczęli uciekać do krajów sąsiednich.