W poniedziałek Szczyt Trójkąta Weimarskiego

Prezydent poleci do Paryża z jednodniową wizytą w poniedziałek po południu. Zaplanowano najpierw dwustronne spotkanie z Prezydentem Francji, a następnie – wraz z Prezydentem Macronem i Kanclerzem Scholzem – rozmowy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Przewidziano też wspólną konferencję prasową trzech przywódców.

Jak podkreśla Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, obecnie prezydencję w Trójkącie Weimarskim sprawuje Francja, a Prezydent Duda udaje się do Paryża na zaproszenia Emmanuela Macrona. – Planujemy rozmowy na temat sytuacji bezpieczeństwa, sytuacji bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, oczywiście w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie i ukraińskiej kontrofensywy – powiedział Marcin Przydacz.

Jak dodał, rozmowy mają także dotyczyć tego, „w jaki sposób Europa Zachodnia, Unia Europejska powinna reagować na tego rodzaju sytuacje”.

– Jasnym jest, że wszystkie trzy państwa zgadzają się co do tego, że konieczna jest kontynuacja wsparcia dla Ukrainy. Polska zrobiła tu oczywiście już bardzo dużo. Będziemy zachęcać naszych zachodnich partnerów do zwiększonego zaangażowania. Ale dyskusja w Pałacu Elizejskim będzie też dotyczyć sytuacji bezpieczeństwa na całej wschodniej flance NATO – podkreślił szef BPM, przypominając jednocześnie, że za kilka tygodni w Wilnie odbędzie się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Dla Prezydenta Dudy ważne jest, żeby działania wyprzedzające szczyt NATO, niejako przygotowawcze, były prowadzone właśnie teraz – po to, by przygotowywać decyzje korzystne z punktu widzenia interesów państwa polskiego i bezpieczeństwa całego regionu. Ta tematyka będzie dominująca podczas szczytu w Paryżu – powiedział Minister Przydacz.

Szef BPM zwrócił także uwagę, że szczyt będzie okazją do rozmów na temat tego, jak powinna wyglądać polityka państw europejskich względem Rosji, „jak powstrzymywać Rosję, jak ją odstraszać od granic NATO, jak prowadzić politykę sankcyjną w ramach UE”. – Kolejny pakiet sankcyjny, który jest dyskutowany, trochę utknął na poziomie rozmów w Brukseli. Wspólny, twardy sygnał ze strony najważniejszych państw UE, czyli Francji, Niemiec i Polski na pewno tę sytuację by poprawił – zaznaczył.

– Prezydent z pewnością będzie też mówił o zamrożonych środkach finansowych, które Federacja Rosyjska posiada w różnych miejscach na świecie, w tym także w zachodniej Europie. Mówimy tu oczywiście o konfiskacie, po to, by odbudowa Ukrainy odbywała się przede wszystkim z tych środków – czyli odciąć Władimirowi Putinowi finansowy tlen, a jednocześnie przeznaczyć środki na przyszłą odbudowę, tak, żeby też np. i polscy przedsiębiorcy mogli z nich korzystać w przyszłym procesie odbudowy – mówił Szef BPM.

Zapowiedział, że poniedziałkowe rozmowy dotyczyć będą także kwestii odpowiedzialności karnej i ewentualnego trybunału, który w przyszłości zajmowałby się kwestią zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie. – Na pewno będzie też mowa o ostatnich, bardzo destrukcyjnych działaniach Rosji, chociażby w kontekście sytuacji w obwodzie zaporoskim i uszkodzenia tamy w Nowej Kachowce – dodał.

Trójkąt Weimarski został powołany przez ministrów spraw zagranicznych w 1991 r. w celu rozwoju współpracy między Polską, Niemcami i Francją. Ostatnie spotkanie w tym formacie odbyło się 17 lutego 2023 r. w Niemczech przy okazji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Liderzy przyjęli wspólną deklarację, w której m.in. potępili agresję Rosji i zapewnili, że ich państwa będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne; zadeklarowali także zaangażowanie w działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.



Poprzednio przywódcy Polski, Niemiec i Francji obradowali w tej formule w Berlinie w lutym 2022 r., dwa tygodnie przed atakiem Rosji na Ukrainę.

