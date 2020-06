W Polsce rozpoczynają się matury

Życzenia maturzystom złożył Andrzej Duda. „Drodzy Maturzyści! Wreszcie nadszedł ten dzień. Zaczynacie egzaminy, które symbolicznie przeniosą Was w dorosłość. Od dziś życie przyspiesza. Zapnijcie pasy! Będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze. Dacie radę! Trzymamy za Was z Agatką kciuki. Powodzenia”- napisał prezydent RP.

Do rozpoczynających egzaminy zwrócił się również Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej RP. „Przed Wami jeden z najważniejszych egzaminów w życiu, który nie bez powodu nazywamy egzaminem dojrzałości. Matura to nie tylko przepustka do kolejnego etapu edukacji, ale także symboliczne wejście w dorosłość. Życzę Wam jak najlepszych wyników na egzaminach, a także wytrwałości, spokoju i koncentracji. Jestem przekonany, że wiedza i kompetencje, jakie zdobyliście podczas całego cyklu edukacji, pozwolą Wam podejmować mądre i dojrzałe decyzje dotyczące dalszego rozwoju oraz realizować własne marzenia” – napisał minister.