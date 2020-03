W piątek wspólna modlitwa z papieżem Franciszkiem. Specjalne błogosławieństwo z odpustem

vdu

„Z tą samą intencją w piątek 27 marca o godz. 18.00 poprowadzę modlitwę na dziedzińcu bazyliki św. Piotra, przy pustym placu. Już teraz zapraszam wszystkich do duchowego w niej udziału za pośrednictwem środków przekazu. Będziemy słuchali Słowa Bożego, wzniesiemy nasze błagania, będziemy adorowali Najświętszy Sakrament, którym na koniec udzielę błogosławieństwa «Urbi et Orbi», a do którego będzie dołączona możliwość otrzymania odpustu zupełnego” – ogłosił Franciszek.

„Urbi et orbi” znaczy miastu i światu. Jest to szczególne, uroczyste błogosławieństwo papieskie udzielane z balkonu Bazyliki Świętego Piotra w wyjątkowych sytuacjach oraz w czasie najważniejszych uroczystości, takich jak Wielki Czwartek, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego czy narodzenie Chrystusa. Akt błogosławieństwa dotyka wszystkich chrześcijan, na całym świecie. Przywiązany jest do niego odpust zupełny, czyli darowanie kar za grzechy. Aby otrzymać łaskę darowania kar należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.

Tuta można oglądać transmisję z Mszy Świętej.