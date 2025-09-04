W Paryżu spotkanie koalicji chętnych, pierwsze po szczycie w Waszyngtonie

Będzie to pierwsze spotkanie koalicji chętnych po sierpniowym szczycie w Waszyngtonie, na którym przywódcy europejscy i Zełenski rozmawiali z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Posiedzenie koalicji zostanie zorganizowane w formacie hybrydowym, tj. część rozmówców będzie w nim uczestniczyć przez łącze wideo. Z doniesień medialnych wynika, że zdalnie wezmą udział w naradzie szefowie rządów Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch: Keir Starmer, Friedrich Merz i Giorgia Meloni. Reprezentowane mają być również Turcja i Kanada. W gronie rozmówców będą też: sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Głównym przesłaniem czwartkowego spotkania – jak zapowiedział Pałac Elizejski – będzie to, że kraje europejskie są „nie tylko chętne i zdolne”, ale też gotowe zapewnić gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie. Zapowiadano dotąd, że gwarancje te wejdą w życie w razie ogłoszenia rozejmu w wojnie w Ukrainie. W tym kontekście dyskutowano o siłach reasekuracyjnych, które miałyby zostać rozmieszczone w Ukrainie po rozejmie. Nie byłby to kontyngent pokojowy, obecny na linii rozgraniczenia walczących stron, lecz siły, które byłyby dowodem długoterminowego wsparcia i miałyby charakter odstraszania potencjalnej agresji rosyjskiej.

„W czwartek oczekujemy potwierdzenia schematu, w ramach którego koalicja chętnych rzeczywiście ma wsparcie Stanów Zjednoczonych, by zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy” – mówił doradca prezydenta Emmanuela Macrona. „Wkład, który mamy dzisiaj, wystarcza, by móc powiedzieć Amerykanom, że jesteśmy gotowi wziąć na siebie zobowiązania pod warunkiem, że oni podejmą swoje, tzn. dadzą partnerom europejskim „backstop” (zabezpieczenie misji europejskiej – PAP)” – dodał przedstawiciel Pałacu Elizejskiego.

Trump mówił w sierpniu, że wesprze europejskie wysiłki, i zadeklarował gotowość koordynowania działań. Biały Dom wyklucza przy tym wysłanie żołnierzy amerykańskich do Ukrainy.

Macron powiedział w środę podczas spotkania z Zełenskim, że tematem narady koalicji chętnych będzie praca przeprowadzona od czasu szczytu w Waszyngtonie. Podkreślił, że prace przygotowawcze zostały zakończone.

W czwartek po południu uczestnicy spotkania koalicji chętnych będą rozmawiać z Trumpem telefonicznie.