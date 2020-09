W Mińsku zatrzymano ponad 400 osób

Białoruskie MSW poinformowało, że do zatrzymań doszło w różnych częściach Mińska.

Wśród zatrzymanych jest też dziennikarz Biełsatu Arciom Lawa. Został on zatrzymany przez patrol drogówki. Do aresztu trafiła też redaktor naczelna portalu dev.by poświęconego sferze IT Natallia Prawalinska.

Biełsat informuje, że od początku niedzielnego protestu milicja stosowała taktykę pojedynczych, ale brutalnych zatrzymań. Manifestantom zmierzającym do centrum Mińska z różnych dzielnic zastępowano drogę, wciągano do nieoznakowanych busów. Działali głównie tajniacy w cywilnych ubraniach, zamaskowani funkcjonariusze w zielonych kombinezonach bez oznaczenia formacji, czy jednostek.