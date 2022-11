W madryckiej katedrze Matki Bożej Almudena zainaugurowano kaplicę ku czci św. Jana Pawla II

Na uroczystości, która odbyła się po mszy nawiązującej do obchodzonego w niedzielę Światowego Dnia Ubogich, reprezentowane były polonijne organizacje „Krakus” i stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom”, hiszpańska organizacja historyczno-kulturalna Poland First to Fight oraz licznie zgromadzona Polonia hiszpańska.

Katedra Matki Bożej Almudena znajduje się w centrum Madrytu, naprzeciw Pałacu Królewskiego; jej budowa trwała 110 lat. Inauguracja kaplicy ku czci Jana Pawła II zbiega się z obchodami 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża do Hiszpanii, podczas której odwiedził kilkanaście miast w tym kraju. Papież konsekrował madrycką katedrę 15 czerwca 1993 r.; na placu obok świątyni znajduje się jego pomnik.

Nowa kaplica umieszczona jest obok głównej zakrystii katedralnej, ma charakter pokutny i pielgrzymkowy. Będzie w niej przechowywana relikwia Jana Pawła II – fiolka z Jego krwią.

Kaplica została wyłożona drewnem cedrowym w nawiązaniu do umiłowania przyrody przez Jana Pawła II, a przy jej wejściu umieszczono wielką, trzytonową skałę z czarnego marmuru – symbol prymatu Piotra i ciągłości apostolskiej. Na skale znajduje się tablica z wygrawerowanymi słowami polskiego papieża: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Ważąca 400 kg kamienna ława w kształcie łodzi jest symbolem Kościoła, a na jej dziobie znajduje się świeca paschalna – symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Trzy lampy zawieszone pod sufitem nawiązują do Trójcy Świętej. Kaplica zostanie wyposażona w kod QR, który po aktywowaniu pozwoli na usłyszenie głosu polskiego świętego i przyłączenie się do modlitwy.

Według katolickiej agencji informacyjnej ACI Prensa koszt budowy świątyni – 200 tys. USD – został pokryty przez Kapitułę Katedralną oraz z datków wiernych.

W związku z inauguracją kaplicy w niedzielę późnym wieczorem odbędzie się w katedrze koncert „Unum cor et anima una” z muzyką Wojciecha Kilara i Romualda Twardowskiego, pod patronatem wicepremiera RP i ministra kultury prof. Piotra Glińskiego. Całość zwieńczy hiszpańska wersja wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II oraz najnowszej historii Polski, którą przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II – poinformowała dyrektor Instytutu Polskiego w Madrycie Gabriela Słowińska. „Dzięki nowej kaplicy ku czci polskiego papieża zarówno Polacy, jak i Hiszpanie zyskują szczególne miejsce w sercu Madrytu” – podkreśliła.