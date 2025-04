W Londynie odbędą się rozmowy o przyszłości Ukrainy

Wcześniej, w marcu, Ukraina zgodziła się na propozycję Stanów Zjednoczonych dotyczącą 30-dniowego zawarcia rozejmu, pod warunkiem, że Rosja również go zaakceptuje. W zamian USA zobowiązały się do wznowienia pomocy wojskowej i wymiany informacji wywiadowczych z Ukrainą. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podkreślił, że Ukraina jest gotowa do rozmów pokojowych tylko po pełnym zawarciu rozejmu. Z kolei Rosja, mimo wcześniejszych deklaracji o zawarciu rozejmu, kontynuowała ataki, co podważyło zaufanie do jej intencji pokojowych.

W trakcie londyńskich rozmów omawiane będą możliwe scenariusze zawarcia rozejmu oraz długoterminowe perspektywy pokoju. Uczestnicy spotkania będą dążyć do wypracowania rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo Ukrainy i stabilność w regionie.

Warto zauważyć, że prezydent USA, Donald Trump, wyraził gotowość do rozmów z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem, w celu omówienia warunków rozejmu. Jednakże, jak dotąd, nie doszło do bezpośrednich rozmów między przywódcami obu krajów.

Londyńskie rozmowy stanowią kolejny krok w międzynarodowych wysiłkach na rzecz zakończenia konfliktu w Ukrainie. Społeczność międzynarodowa liczy na konstruktywne podejście wszystkich stron i osiągnięcie trwałego pokoju.