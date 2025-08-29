W listopadzie na orbicie umieszczone zostaną pierwsze polskie satelity

– Dzisiejsze otwarcie, uruchomienie Centrum Kontroli Misji Satelitarnych jest jednym z kluczowych momentów zdobywania zdolności obserwowania, oddziaływania, a w tym wszystkim zapewniania bezpieczeństwa – powiedział szef MON.

– Mamy cztery programy: GLOB, mikroGLOB, mikroSAR oraz program PIAST. Każdy ma za zadanie wynieść na orbitę satelity różnej wielkości i różnego przeznaczenia – mówił.

Zapowiedział, że pierwsze polskie satelity zostaną umieszczone na orbicie w listopadzie tego roku.

Minister przypomniał też o podpisanej w maju br. umowy podpisanej przez Agencję Uzbrojenia z konsorcjum złożonym z firmy ICEYE i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 SA na zakup trzech satelitów monochromatycznych, które – jak mówił – pozwalają na obrazowanie niezależnie od pory dnia.

Wraz z inauguracją Centrum Kontroli Misji Satelitarnych, Wojskowa Akademia Techniczna stała się jedyną instytucją w Polsce, która dysponuje infrastrukturą i kompetencjami niezbędnymi do samodzielnego prowadzenia operacji satelitarnych oraz szkolenia przyszłych operatorów systemów satelitarnych.

– Budujemy taką drużynę, która ma za zadanie odpowiedzieć na potrzeby zmieniającego się świata. Mamy wyprzedzać koniunkturę, a nie za nią podążać – podkreślił szef MON.

Jak mówił, „mamy być przed innymi, bo wtedy zbudujemy bezpieczną Polskę”.

– Nie da się tego zrobić, patrząc na armię polską, na Wojsko Polskie, tylko przez pryzmat wspaniałych, dobrych doświadczeń historii. Ciężki sprzęt, czołgi, samoloty – to wszystko jest bardzo potrzebne, ale zdajemy sobie dobrze sprawę, że bezpieczna przyszłość Polski jest w nowoczesnych technologiach: w cyberprzestrzeni, w kosmosie, w sztucznej inteligencji i w dronach – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że Polska musi nadrabiać zaległości w tym zakresie. – I my to robimy, będziemy liderami – oświadczył wicepremier i szef MON.

Segment Naziemny WAT posłuży operacyjnemu zarządzaniu satelitami projektu PIAST, który jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu SZAFIR zainicjowanego przez MON.

Założeniem projektu PIAST (Polish ImAging SaTellites) jest budowa konstelacji trzech nanosatelitów optoelektronicznego rozpoznania obrazowego na bazie autorskiej platformy HyperSat firmy Creotech Instruments. Ma on zagwarantować pierwsze, stworzone w Polsce instrumenty narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP.