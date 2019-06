W Kijowie zakończyła się X Sesja ZP Polski, Litwy i Ukrainy

vdu

„Uzgodniliśmy, że będziemy działali zgodnie ze strategią 2025-2027; jest to strategia planu dążenia Ukrainy do członkostwa w UE. Wspólnie uznaliśmy, że właśnie ten okres jest czasem ogromnej szansy dla Ukrainy, gdyż w 2025 roku prezydencję UE będzie sprawowała Polska, zaś w 2027 Litwa. Ten okres jest oknem możliwości dla wejścia Ukrainy do UE” – oświadczył przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij.

„Ukraina nie ma na świecie bardziej oddanych przyjaciół, niż Polska i Litwa” – dodał.

Polskiej delegacji przewodniczył marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W jej skład wchodzili także wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, senator Małgorzata Kopiczko, a także posłowie Radosław Lubczyk i Marek Matuszewski oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Na konferencji podsumowującej obrady marszałek Karczewski zaznaczył, że X Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy odbywa się po wyborze nowego prezydenta Ukrainy, na którego w maju zaprzysiężony został Wołodymyr Zełenski.

„Wspólnie z przewodniczącym Sejmasu (Sejmu Litwy), panem Viktorasem Pranckietisem, wyraziliśmy uznanie dla w pełni demokratycznego procesu wyborów prezydenckich. Uznaliśmy, że jest to olbrzymi krok w kierunku budowania demokracji na Ukrainie” – oświadczył.

Marszałek Senatu przypomniał, że Polska świętuje 20. rocznicę członkostwa w NATO oraz 15. rocznicę członkostwa w UE. „Zapewniamy stronę ukraińską, że jesteśmy gotowi do dzielenia się naszymi doświadczeniami w akcesji i członkostwie w UE i NATO” – powiedział Karczewski.

Marszałek podziękował Ukrainie i Litwie za wspólną deklarację z krytyczną oceną Nord Stream 2.

„Nasze zgromadzenie odbyło się pod hasłem +Bezpieczeństwo – Rozwój – Demokracja+. To bezpieczeństwo postrzegamy również w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Nasze spotkanie zakończyło się hasłem +Silni razem+ i bardzo cieszę się, że mamy wspólne poglądy i razem będziemy działali nad budowaniem silniejszej Unii Europejskiej, a silniejsza UE to UE również z Ukrainą” – oświadczył Karczewski.

Obrady X Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy trwały od piątku. W sobotę rano jej uczestnicy oddali hołd ofiarom Wielkiego Głodu na Ukrainie z lat 1932-33.

Kolejna sesja Zgromadzenia odbędzie się w przyszłym roku w Warszawie.