W Grecji zderzyły się dwa pociągi – jest wielu zabitych i rannych

We wtorek późnym wieczorem w środkowej Grecji zderzyły się dwa pociągi, a ekipy ratownicze ewakuowały pasażerów po tym, jak co najmniej dwa wagony zapaliły się – poinformowała straż pożarna. Co najmniej 29 osób zginęło, a 85 zostało rannych .