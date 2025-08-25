W Dniu Niepodległości Ukrainy odbyła się kolejna wymiana jeńców z Rosją

O wymianie poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Strona ukraińska nie podała, ilu jeńców zostało wymienionych. Rosjanie donosili wcześniej o 146 z obu stron.

„Do domu wraca dziennikarz Dmytro Chyluk, porwany w obwodzie kijowskim w marcu 2022 r. Nareszcie jest w domu, w Ukrainie” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent przekazał, że wymienieni zostali żołnierze ukraińskiej armii, Gwardii Narodowej, Straży Granicznej i osoby cywilne.

„Większość z nich była więziona jeszcze od 2022 roku” – podkreślił.

Dmytro Chyluk to dziennikarz prywatnej agencji informacyjnej Unian. Powrócił do domu po 3,5 latach niewoli. Na początku marca 2022 r. został uprowadzony wraz z własnym ojcem z domu pod Kijowem. Na budynku jego agencji w centrum Kijowa wisi od tego czasu transparent z postulatem uwolnienia reportera.

Z Rosji odzyskano także Wołodymyra Mykołajenkę. Ten były mer Chersonia na południu Ukrainy spędził w rosyjskiej niewoli ponad trzy lata. Umieszczono go na listach osób do wymiany, jednak odmówił powrotu do kraju na rzecz ciężko chorego towarzysza z celi w rosyjskim więzieniu – wyjaśnił szef administracji prezydenta Zełenskiego, Andrij Jermak.

Do ostatniej wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją doszło 14 sierpnia; Ukraina odzyskała 84 żołnierzy i cywilów. 23 lipca wymieniono po 250 osób. Również w lipcu Zełenski mówił, że od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji w lutym 2022 r. Ukraina odzyskała prawie 6 tys. jeńców wojennych.