W ćwiczeniach Zapad-2025 weźmie udział nie więcej niż 30 tys. żołnierzy

– Ćwiczenia Zapad będą znacznie mniejsze niż te z 2021 r. – powiedział Godliauskas podczas konferencji prasowej.

– Szacujemy, że w manewrach może wziąć udział nie więcej niż 30 tys. osób, z czego 6-8 tys. na terytorium Białorusi, kilka tysięcy w obwodzie królewieckim, a reszta – w jednostkach zlokalizowanych w głębi Rosji – powiadomił wiceminister.

W ćwiczeniach Zapad-2021, które odbyły się zaledwie kilka miesięcy przed rozpoczęciem pełnowymiarowej inwazji Moskwy na Ukrainę, wzięło udział około 200 tys. żołnierzy. Według Godliauskasa obecnie „wywiad (Litwy) nie rejestruje takich liczb”.

Litewskie władze wojskowe zapowiadają, że w związku z rosyjsko-białoruskim manewrami armia państwa zostanie postawiona w stan najwyższej gotowości oraz przeprowadzi wiele własnych ćwiczeń.

– Sojusznicy są zjednoczeni. Będą monitorować (przebieg manewrów Zapad – PAP), będą gotowi do natychmiastowej reakcji – zapewnił Godliauskas.

Białorusko-rosyjskie ćwiczenia Zapad-2025 zaplanowano w dniach 12-16 września. Kraje NATO odpowiedzą własnymi manewrami.