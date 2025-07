W. Brytania: Nowe sankcje na ponad 20 rosyjskich szpiegów, hakerów i jednostki wywiadu

Brytyjskie MSZ poinformowało, że nałożyło sankcje na trzy jednostki rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i 18 funkcjonariuszy, w tym szpiegów i hakerów internetowych.

Jedna z jednostek objęta sankcjami prowadziła w 2022 r. rozpoznanie online przy rosyjskich uderzeniach na Mariupol, na południowym wschodzie Ukrainy, w wyniku których zginęły setki ukraińskich kobiet i dzieci, chroniących się przed atakami m.in. w budynku teatru. Sankcje dotyczą także dwóch agentów GRU, którzy odpowiadają za szpiegowanie i hakowanie telefonów byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córki Julii, zanim podjęto próbę ich otrucia środkiem chemicznym Nowiczok w marcu 2018 r. na terenie Wielkiej Brytanii.

– Szpiedzy GRU prowadzą kampanię mającą na celu destabilizację Europy, podważenie suwerenności Ukrainy, a także zagrażają bezpieczeństwu brytyjskich obywateli – czytamy w oświadczeniu ministra spraw zagranicznych Davida Lammy’ego.

Szef dyplomacji zapewnił, że:

„hybrydowe groźby i agresja Putina nigdy nie złamią naszej determinacji, a wsparcie Wielkiej Brytanii i naszych sojuszników dla Ukrainy i bezpieczeństwa Europy jest niezachwiane”.

Ponadto brytyjski rząd poinformował, że Rosjanie stoją za atakami na media, dostawców usług telekomunikacyjnych, instytucje polityczne oraz infrastrukturę energetyczną w Wielkiej Brytanii.

Władze Zjednoczonego Królestwa wielokrotnie oskarżały Moskwę m.in. o szpiegowanie, sabotaże, zamachy. Brytyjskie media przypomniały, że na początku lipca trzech mężczyzn zostało skazanych za podpalenie magazynów we wschodnim Londynie, w których składowano pomoc humanitarną dla Ukrainy i satelitarny system Starlink. Prokuratorzy stwierdzili, że atak mógł mieć związek z rosyjską najemniczą Grupą Wagnera.

Sankcje objęły także grupę Africa Initiative, prowadzącą farmy trolli na portalach społecznościowych, a kontrolowaną przez rosyjskich szpiegów. Są oni oskarżeni o rozpowszechnianie fałszywych informacji i próby udaremnienia inicjatyw na rzecz zdrowia na świecie.

Rosjanie objęci sankcjami mają zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii, ich aktywa w tutejszych bankach zostały zamrożone.

Także w piątek ministrowie ds. europejskich państw UE przyjęli w Brukseli 18. pakiet sankcji unijnych wobec Rosji za jej inwazję na Ukrainę. Zakłada on m.in. objęcie restrykcjami kolejnych 105 statków z rosyjskiej tzw. floty cieni, ich armatorów oraz ograniczenie dostępu rosyjskich banków do finansowania. Zdaniem szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas to jeden z najsurowszych pakietów sankcji od początku wojny.