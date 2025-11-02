W. Brytania: dwóch brytyjskich obywateli zatrzymanych w związku z atakiem w pociągu

Zatrzymaniami to 32-letni czarnoskóry Brytyjczyk i 35-letni obywatel brytyjski pochodzenia karaibskiego. Mężczyznom przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa.

Loveless poinformował, że tuż po zdarzeniu dziesięć osób zostało przewiezionych do szpitala, a następnie jeszcze jedna zgłosiła się sama późnym wieczorem. Spośród dziewięciorga rannych, którzy w wyniku ataku doznali poważnych obrażeń, cztery zostały już wypisane ze szpitala, a dwie pozostają w stanie zagrażającym życiu.

– Na tym etapie nic nie wskazuje na to, że był to incydent terrorystyczny – podkreślił policjant, dodając, że na tym etapie prowadzonego śledztwa „nie ma sensu spekulować na temat przyczyn tego incydentu”.

Policja ujawniała, że uzbrojeni funkcjonariusze wsiedli do pociągu na stacji Huntingdon i aresztowali dwóch podejrzanych w ciągu ośmiu minut od pierwszych telefonów od pasażerów pod numer alarmowy 999.

Król Karol III i królowa Kamila wydali w niedzielę oświadczenie, w którym wyrazili współczucie ofiarom ataku, a także wdzięczność służbom ratunkowym.

„Moja żona i ja byliśmy naprawdę przerażeni i zszokowani, gdy dowiedzieliśmy się o strasznym ataku nożownika, do którego doszło wczoraj wieczorem w pociągu w (hrabstwie) Cambridgeshire” – napisał brytyjski monarcha.

Brytyjska ministra spraw wewnętrznych Shabana Mahmood potwierdziła w niedzielę na swoim kanale X, że śledztwo w sprawie ataków w pociągu trwa. Wyraziła ona podziękowania dla funkcjonariuszy policji oraz służb ratunkowych, którzy „odpowiedzieli błyskawicznie, z najwyższym profesjonalizmem, dzięki czemu uratowali życie” wielu osób. Oddała także hołd „wyjątkowo odważnym pracownikom kolei oraz pasażerom pociągu”.

Do serii ataków z użyciem noża doszło w sobotę wieczorem w pociągu, który wyruszył o godz. 18.25 czasu lokalnego (godz. 20.25 czas litewskiego) z dworca Doncaster na północy Wielkiej Brytanii. Jego stacją docelową było King’s Cross w Londynie.

Siły porządkowe zostały wezwane około godz. 19.45 i interweniowały na dworcu w Huntingdon, gdzie według rozkładu pociąg nie miał się zatrzymywać.