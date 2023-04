W Brukseli spotkanie szefów MSZ państw NATO; Finlandia przystępuje do Sojuszu Północnoatlantyckiego

Finlandia zostanie przyjęta do Sojuszu w drodze najszybszego procesu ratyfikacji w jego historii. W wyniku tej akcesji NATO podwoi długość swoich granic z Rosją.

Komentatorzy wskazują, że posunięcie to jest strategicznym ciosem dla prezydenta Rosji Władimira Putina, który od dawna krytykuje NATO i działania Sojuszu wykorzystuje jako częściowe usprawiedliwienie dla agresji wobec Ukrainy.

AP przypomina, że Finlandia ma dobrze wyszkolone siły zbrojne z elitarnymi oddziałami zdolnymi do działania w temperaturach poniżej zera na dalekiej północy. Kraj ten ma również dużą armię rezerwową i inwestuje znaczne środki w nowy sprzęt, w tym dziesiątki wyprodukowanych w USA myśliwców F-35.

Na spotkaniu w Brukseli szefowie MSZ państw sojuszniczych będą rozmawiali o wojnie Rosji z Ukrainą i mają wyrazić zgodę na rozpoczęcie prac nad opracowaniem wieloletniego programu wsparcia dla Kijowa.

„Nie wiemy, kiedy ta wojna się skończy. Ale gdy tak się stanie, będziemy musieli wprowadzić rozwiązania, aby Ukraina mogła powstrzymać przyszłą agresję. (…) Nie możemy pozwolić, aby Rosja nadal osłabiała bezpieczeństwo europejskie” – mówił w poniedziałek Stoltenberg. Dodał, że nic nie wskazuje na to, by prezydent Putin przygotowywał się do pokoju, dlatego ważne jest dalsze wspieranie Ukrainy.

We wtorek odbędzie się też posiedzenie Komisji NATO-Ukraina z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą. Rozmowy mają dotyczyć dalszego wzmacniania ukraińskich sił zbrojnych i wspierania dostosowywania do wymagań NATO ich uzbrojenia i doktryny wojennej pochodzącej z czasów sowieckich.

Szefowie MSZ omówią również zagrożenia i wyzwania płynące z innych regionów świata, inwestycje w obronność oraz sojusz Chin z Rosją. Partnerzy NATO z regionu Indo-Pacyfiku i Unia Europejska również włączą się do dyskusji na temat globalnych konsekwencji wojny Rosji z Ukrainą. Rozmowy mają też dotyczyć pogłębiania współpracy w takich obszarach jak cyberobrona, nowe technologie czy przeciwdziałanie dezinformacji.

Finlandia złożyła wniosek o członkostwo w NATO w maju 2022 roku. Sąsiednia Szwecja również złożyła wniosek, ale jej proces akcesyjny wciąż trwa.

W ubiegły czwartek parlament Turcji ratyfikował wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO. Był to ostatni kraj Sojuszu, który zgodził się na przyjęcie do niego Finlandii. Turcja, podobnie jak Węgry, wciąż jednak nie ratyfikowała wniosku Szwecji.