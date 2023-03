W Brukseli rozpoczyna się szczyt unijnych przywódców

„Rozpoczniemy o godzinie 11:30 w czwartek od spotkania z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, który dołączy do nas podczas roboczego obiadu. (…) Na naszym późniejszym spotkaniu najpierw omówimy Ukrainę. Na początku dołączy do nas za pośrednictwem połączenia wideo prezydent (Wołodymyr) Zełenski. Jak zawsze potwierdzimy nasze niezachwiane zaangażowanie w pomoc Ukrainie. Obejmuje to kontynuację prac nad rozliczalnością, wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów i zmobilizowaniem globalnej społeczności do wspierania porządku międzynarodowego opartego na zasadach” – napisał Michel.

„Co najważniejsze, od naszego ostatniego spotkania w lutym pracowaliśmy nad pilnym zwiększeniem produkcji i dostaw amunicji na Ukrainę. Naszym celem jest dostarczenie Ukrainie miliona sztuk amunicji (artyleryjskiej) w ciągu najbliższych 12 miesięcy oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania. W tym celu będziemy musieli podjąć działania w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych europejskiego przemysłu obronnego” – dodał przewodniczący Rady Europejskiej.

Unijni przywódcy będą również dyskutować o długoterminowej konkurencyjności UE i dalszym pogłębianiu jednolitego rynku. „Jeśli chodzi o energię, naszym priorytetem pozostaje zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw po przystępnych cenach. Omówimy sposoby osiągnięcia tego celu” – zadeklarował Michel.

W piątek, w drugim dniu szczytu UE, rozmowy będą dotyczyć strefy euro.