  • 1 września, 2025 15:00

Von der Leyen popiera litewską propozycję ws. zamrożonych aktywów Rosji

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poparła litewską propozycję szerszego wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy i zapowiedziała dalsze rozmowy w tej sprawie. „Z zadowoleniem przyjmujemy propozycję Litwy” – oświadczyła.

zw.lt/BNS
KE przypomina, że Unia już teraz przeznacza na wsparcie Kijowa nieplanowane odsetki (tzw. windfall) od zamrożonego majątku Federacji Rosyjskiej. Według von der Leyen ich łączna kwota sięga 3,7 mld euro i będzie rosła. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 r. UE zamroziła ok. 200 mld euro aktywów Banku Rosji; blisko 90 proc. tych środków jest przechowywane w belgijskiej izbie rozliczeniowej Euroclear.

„Rozważamy kolejne kroki i najlepsze wykorzystanie tego majątku. Jedno jest jasne – Rosja jako agresor musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności i zapłacić za wyrządzone szkody” – podkreśliła szefowa KE, dodając, że analizowane jest dodatkowe wykorzystanie nieplanowanych zysków z zamrożonych środków.

Propozycja Wilna

Litwa proponuje, by UE tymczasowo przejęła zamrożone aktywa i wykorzystała je jako zabezpieczenie pożyczki dla Ukrainy, bądź by przeniosła je do specjalnego funduszu unijnego albo nowo utworzonej spółki celowej (SPV) – tak, aby aktywniej zarządzać majątkiem i uzyskać większe korzyści na rzecz Kijowa.

„Wykorzystanie windfalli to dobry kierunek, ale niewystarczający. Mówimy o katastrofalnych stratach: życiu ludzi, zniszczonej infrastrukturze, transporcie. Rosja musi zapłacić” – powiedział w Medninkach prezydent Gitanas Nausėda.

Jak dodał, Wilno będzie przekonywać kraje sceptyczne, by poprzeć rozwiązania pozwalające szerzej użyć zamrożonego majątku na rzecz Ukrainy.

Wątpliwości w UE

Według litewskich władz Belgia dotąd sprzeciwia się dalej idącemu wykorzystaniu zamrożonych aktywów, obawiając się potencjalnej odpowiedzialności za ewentualne straty. Komisja Europejska zapowiada jednak kontynuację dyskusji nad wariantami prawno-finansowymi pozwalającymi zwiększyć skalę wsparcia dla Ukrainy z wykorzystaniem majątku Rosji znajdującego się pod unijnymi sankcjami.

