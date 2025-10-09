Von der Leyen o zawieszeniu broni w Strefie Gazy: to szansa na trwały pokój

„To szansa na wytyczenie wiarygodnej drogi politycznej prowadzącej do trwałego pokoju i bezpieczeństwa” – napisała szefowa KE.

Von der Leyen pochwaliła wysiłki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych, Kataru, Egiptu i Turcji, które doprowadziły – jak oceniła – do osiągnięcia przełomu. Wyraziła również zadowolenie z poparcia dla porozumienia ze strony rządów Izraela i Autonomii Palestyńskiej.

„Wszystkie strony muszą w pełni przestrzegać warunków porozumienia. Wszyscy zakładnicy muszą zostać bezpiecznie uwolnieni. Należy ustanowić trwałe zawieszenie broni. Cierpienie musi się skończyć” – oświadczyła szefowa KE na platformie X.

Von der Leyen podkreśliła, że Unia Europejska będzie nadal wspierać szybkie i bezpieczne dostarczanie pomocy humanitarnej do Gazy. Zapewniła też, że gdy nadejdzie odpowiedni moment, UE będzie gotowa zaangażować się w proces odbudowy i rekonstrukcji regionu.

„Dzisiejsza okazja powinna zostać wykorzystana. To szansa na wytyczenie wiarygodnej drogi politycznej prowadzącej do trwałego pokoju i bezpieczeństwa, opartej na rozwiązaniu dwupaństwowym” – dodała we wpisie na platformie X.

W nocy ze środy na czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap jego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Przekazał, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami wszyscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnione wcześniej pozycje.