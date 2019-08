Von der Leyen o nowych inicjatywach klimatycznych i pakiecie w sprawie migracji

vdu

Von der Leyen, zatwierdzona w lipcu przez Parlament Europejski na stanowisko szefa KE, przyjechała do Rzymu w ramach konsultacji prowadzonych w stolicach krajów członkowskich Unii.

„Potrzebne są nowe, bardziej ambitne inicjatywy w kwestii zmian klimatycznych – oświadczyła podczas spotkania z dziennikarzami po rozmowie z premierem Włoch. – Chciałabym, by Europa była pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie w 2050 roku; to bardzo ambitny cel.” „Jest wiele aspektów pozytywnych, jeśli chodzi o nowe technologie w dziedzinie ekologii, ale musimy zaangażować wszystkich w naszą politykę i dlatego będziemy dążyć do wprowadzenia funduszu przejściowego” – dodała przyszła szefowa KE.

Jednocześnie von der Leyen zadeklarowała, że jej „pierwszorzędnym celem politycznym jest to, by przezwyciężyć podziały między Północą a Południem, Wschodem i Zachodem, małymi i wielkimi krajami” Unii.

Przyszła szefowa KE poinformowała również, że „chce zaproponować nowy pakt w sprawie migracji i azylu”, ponieważ potrzebne jest nowe rozwiązanie. „Chcemy, aby nasze procedury były skuteczne, sprawne, ale także ludzkie” – powiedziała, przyznając, że nie jest to łatwe zadanie.

„Zrozumieliśmy wszyscy, że nie istnieją łatwe rozwiązania. Konieczna jest nowa weryfikacja koncepcji podziału obowiązków. Wiemy, że Włochy, Hiszpania, Grecja są z geograficznego punktu widzenia najbardziej narażone na migrację” – dodała. Von der Leyen zaznaczyła też, że „fundamentalnie ważne jest to, by móc zagwarantować solidarność”. „Ale nie jest to nigdy proces jednostronny” – zastrzegła.

Premier Conte oświadczył w siedzibie swej kancelarii, Palazzo Chigi, że jego rząd za priorytetowe uznaje działania na rzecz wzrostu i pracy, zwłaszcza dla młodzieży. „Potrzebne jest ożywienie Południa i chcemy pełnego wsparcia Unii” – powiedział.

Zaznaczył też, że niezbędne jest „zbliżenie UE do obywateli”. „Aby przeciwdziałać ryzyku nieufności i rozczarowania, musimy jeszcze bardziej zaangażować się na rzecz Europy, która będzie potrafiła zaoferować konkretne i odpowiednie rozwiązania” – mówił Conte.

Powtórzył ponadto, że jego rząd domaga się „pierwszoplanowego” ekonomicznego stanowiska w nowej Komisji Europejskiej. „Jesteśmy gotowi zaproponować i uzgodnić kandydata jak najbardziej kompetentnego i gotowego pełnić taką rolę, w interesie Włoch i całej Europy” – zapewnił premier w dniu, w którym wcześniej, według włoskich mediów, otrzymał listę kilku kandydatów zgłoszonych przez współrządzącą Ligę. Ich nazwiska nie są znane.

Conte mówił też: „Chcemy, aby decyzje instytucji UE były (…) postrzegane przez obywateli jako bardziej jasne, coraz bardziej przejrzyste”.

Szef rządu opowiedział się za wzmocnieniem roli Parlamentu Europejskiego.