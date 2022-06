Von der Leyen: Jestem głęboko przekonana, że otrzymamy pozytywną decyzję, że otrzymamy wsparcie

„Jestem głęboko przekonana, że otrzymamy pozytywną decyzję, że otrzymamy wsparcie. Kurs został już wyznaczony” – oświadczyła przewodnicząca KE w talk-show „Anne Will” w niemieckiej telewizji publicznej. „Oczywiście, jest to historyczna decyzja, którą musi teraz podjąć Rada Europejska, ale przygotowania są dobre” – dodała.

W piątek Komisja Europejska poinformowała, że ​​opowiada się za Ukrainę i Mołdawię jako oficjalnych kandydatów do członkostwa w Unii Europejskiej.

W czwartek i piątek 27 państw członkowskich UE będzie omawiać w Brukseli zalecenie, a także wniosek Gruzji o członkostwo, który zdaniem Komisji Europejskiej musi najpierw spełnić szereg warunków.

Nie ma wspólnej decyzji

Państwa członkowskie UE nie osiągnęły jeszcze konsensusu w tej kwestii. Rząd austriacki chce również, aby Bośnia i Hercegowina otrzymała status kandydata. Rumunia również pracuje nad nadaniem tego statusu Gruzji.

Von der Leyen zaznaczyła, że decyzja o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata została podjęta na podstawie danych, faktów i prac przygotowawczych, które Ukraina przeprowadziła w ciągu ostatnich 8 lat.

„Ukraina poczyniła ogromne postępy w ostatnich latach. Chcemy zobaczyć jeszcze więcej reform” – oznajmiła przewodnicząca KE.

Von der Leyen podkreśliła, że ​​to, czy kraj kandydujący może zostać szybko przyjęty, zależy od samego kraju. Podała przykład Turcji i Słowacji, dwóch krajów, które miały perspektywę przystąpienia do Unii Europejskiej w 1999 roku. Słowacja włożyła wiele wysiłku w wejście do UE w 2004 r., natomiast Turcja, zdaniem von der Leyen, dalej od UE dzisiaj niż wtedy.

Rekomendując Ukrainie przyznanie statusu kraju kandydującego, Komisja kładzie podwaliny pod podjęcie przez państwa członkowskie UE realnej decyzji. Ukraina, kraj liczący ponad 40 mln obywateli, złożyła wniosek o przystąpienie do UE około trzech i pół miesiąca temu, wkrótce po rozpoczęciu inwazji Rosji.