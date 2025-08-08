Von der Leyen: Izrael powinien ponownie rozważyć decyzję o „rozszerzeniu operacji” w Gazie

W ten sposób szefowa KE odniosła się do przyjętego przez rząd Izraela w nocy z czwartku na piątek planu zajęcia miasta Gaza i przesiedleniu jego mieszkańców na południe. Sprzeciwiła się temu część izraelskiego wojska, opozycja, a także forum skupiające rodziny uprowadzonych przez Hamas w październiku 2023 r. zakładników, które uważa, że „rząd skazał ich na śmierć”.

„Decyzja rządu Izraela o dalszym rozszerzeniu operacji wojskowej w Strefie Gazy musi zostać ponownie rozważona” – napisała na jednej z platform internetowych von der Leyen.

Jak dodała, jednocześnie musi nastąpić uwolnienie wszystkich zakładników, przetrzymywanych w nieludzkich warunkach, a „pomoc humanitarna musi uzyskać natychmiastowy i nieograniczony dostęp do Strefy Gazy, aby można było dostarczyć tam to, co jest pilnie potrzebne”.

Unijna dyplomacja naciska na Izrael w sprawie całkowitego odblokowania dostępu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. W ocenie KE pomimo częściowego postępu liczba ciężarówek docierających z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy jest wciąż niewystarczająca.

KE zaproponowała częściowe zawieszenie dostępu dla Izraela do programu badawczego Horyzont Europa. Izraelskie podmioty miałyby zostać wyłączone z udziału w programie EIC Accelerator, w ramach którego przyznawane jest wsparcie projektom mogącym mieć podwójne zastosowanie: cywilne i wojskowe. Zawieszenie udziału Izraela w Horyzoncie Europa wymaga zgody co najmniej 15 państw członkowskich.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób. Od tego czasu w izraelskim odwecie zginęło ponad 61 tys. Palestyńczyków.