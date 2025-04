Pinho nie sprecyzowała, kiedy dojdzie do spotkania, ale zaznaczyła, że nie odbędzie się w sobotę w Rzymie. Nie powiedziała też, gdzie zostanie zorganizowane.

Od kiedy Donald Trump powrócił do Białego Domu, jeszcze nie spotkał się z szefową KE. Podejście nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych do wojny w Ukrainie i decyzja o nałożeniu ceł doprowadziły do wzrostu napięć w relacjach transatlantyckich.