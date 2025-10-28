Von der Leyen: Europa solidarna z Litwą w związku z wtargnięciami balonów

Litwa zmaga się z incydentami z udziałem balonów meteorologicznych. Z powodu wtargnięć w przestrzeń powietrzną Litwy balonów znad Białorusi w ciągu minionego tygodnia wileńskie lotnisko było zamykane cztery razy.

„To jest destabilizacja. To jest prowokacja” – napisała na platformie X von der Leyen.

W jej ocenie trzeba te działania nazywać po imieniu – zagrożeniami hybrydowymi.

„Nie będziemy tego tolerować” – zapowiedziała.

W jej ocenie wtargnięcia balonów znad Białorusi dostarczają kolejnego powodu, dla którego UE powinna przyspieszyć realizację unijnych projektów, które po wtargnięciach rosyjskich dronów, m.in. do Polski, zostały uznane za flagowe. Chodzi o tzw. Straż Wschodniej Flanki i europejską inicjatywę obrony przed dronami.

Komisja Europejska chce, by oba projekty zostały uruchomione w pierwszym kwartale 2026 r., a do końca przyszłego roku ma zostać osiągnięta wstępna zdolność operacyjna. Europejska Inicjatywa Obrony przed Dronami będzie – jak planuje KE – w pełni funkcjonalna do końca 2027 r., a Straż Wschodniej Flanki – do końca 2028 r. Celem jest zaawansowany technologicznie system mający zdolności do zwalczania dronów, a także możliwość atakowania celów naziemnych z wykorzystaniem dronów.