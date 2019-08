Via Baltica już cała w budowie – ruszyły prace na kolejnym odcinku

vdu

Według zawartej półtora roku temu umowy wykonawca projektu i budowy ma oddać ten odcinek do użytku do końca 2020 roku.

Inwestycja rozpocznie się na terenie województwa mazowieckiego w powiecie ostrołęckim (na obszarze 2 km), pozostała jej część będzie prowadzona na terenie powiatu łomżyńskiego w województwie podlaskim. Wartość umowy z generalnym wykonawcą – firmą Polaqua – to 380 mln zł.

Obecny na uroczystości szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk przyznał, że „nie wszystko układa się idealnie”, jeśli chodzi o przetargi i wykonawców poszczególnych odcinków i różny jest stopień zaawansowania tych inwestycji.

„Jedno jest pewne, Via Baltica jest cała w budowie (…) Jesteśmy konsekwentni, realizujemy te inwestycje komunikacyjne, te inwestycje drogowe, które ożywią regiony po części dzisiaj wykluczone komunikacyjnie” – zapewniał.

Jak wcześniej informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga S61 na odcinku Śniadowo-Łomża Południe będzie miała nawierzchnię z betonu cementowego. Łączna długość dróg towarzyszących ekspresówce przekracza 24 km. Powstanie 10 wiaduktów drogowych, trzy mosty. Droga będzie prowadzona tzw. nowym śladem.

Odcinek Via Baltica Śniadowo-Łomża Południe będzie biegł na zachód od drogi wojewódzkiej nr 677 z Ostrowi Mazowieckiej do Łomży. To jeden z 11 odcinków, na które podzielona jest inwestycja na trasie Via Baltica.