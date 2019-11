VI Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie: Media odgrywają kluczową rolę w podtrzymywaniu polskości

vdu

– To, co nas łączy, to wspólnota tożsamości, kultury i języka. W tym kontekście nie sposób przecenić mediów polonijnych. Cieszę się, że Senat, od lat międzywojennych, może mieć w tym swój udział – powiedział Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki.

Marszałek zwrócił również uwagę na znaczenie tematów, podejmowanych podczas konferencji, takich jak walka z dezinformacją. Mówiąc do dziennikarzy, podkreślił znaczenie ich działań.

– Wasza praca jest bezcenna dla integralności Polaków i Polonii. Zachęcam was, byście wysoko trzymali sztandar polskości, gdyż nieraz możecie być wzorem rzetelności dziennikarskiej i obiektywizmu – podkreślił marszałek.

– Kiedy zastanawiam się nad fenomenom Polskości, to zawsze myślę o dwóch fenomenach. Pierwszy, to polskie odrodzenie narodowe na Śląsku, które odbywało się bez jakiegokolwiek wsparcia instytucji. Drugi fenomen – to utrzymanie Polskości na Wschodzie – powiedział Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu.

– To bardzo ważna chwila, ponieważ federacja w końcu spotyka się w Senacie. Chciałbym zacząć od podziękowania w imieniu Fundacji, ale także polskich mediów na Wschodzie, bo dzięki Senatowi udało nam się dokonać czegoś spektakularnego – powiedział Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

– Łączy nas nie tylko budżet, przekazywany przez Senat, ale również wartości. Łączy nas dostrzeganie działań i aktywności Rosji w obszarze państw, z których pochodzicie, stąd tematy naszych dzisiejszych dyskusji – podkreślił Falkowski.

Rafał Dzięciołowski, reprezentujący podczas konferencji Fundację Wolność i Demokracja, która od początku współtworzyła Federację Mediów Polskich, przywołał początki stowarzyszenia. – Pamiętamy doskonale te warunki. Był to brak stabilności finansowania, brak perspektyw rozwoju. Ufam, że ten stan nigdy się już nie powtórzy – podkreślił. Zwracając się do przedstawicieli polskich mediów na Wschodzie powiedział: – Jesteście elitą elit. Marszałek mówił o wysoko podniesionym sztandarze polskości. Bez wątpienia, takim sztandarem są właśnie polskie media. Dzięki istnieniu mediów, nawet tych najmniejszych, znajdujących się w najbardziej odległych zakątkach świata, wiemy, że są tam Polacy, że istniejemy. Jest to wartość, których nie powinniśmy poświęcić na ołtarzu wielkich koncernów medialnych – dodał.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję do przyjrzenia się działalności polskim mediom na Wschodzie. Oleg Czerwiński zaprezentował media polskie w Kazachstanie, Elena Pumnea omówiła działalność mediów polskich w Mołdawii.

Spotkanie stało się również okazją do podsumowanie kampanii społecznej #KtoTyJesteś. Uczestnikom konferencji zostały zaprezentowane dwa spoty, które były wykorzystywane w drugiej edycji kampanii. Jak wyjaśnił Juliusz Szymczak-Gałkowski, przedstawiciel Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, zostały one zrealizowane w 7 wersjach językowych, specjalnie na potrzeby Polaków mieszkających na Wschodzie. Pierwsza, ubiegłoroczna edycja, skierowana była głównie do Polaków mieszkających na Zachodzie. – Z pewnym niepokojem podchodziliśmy do tej kampanii, okazuje się jednak, że wyniki były bardzo imponujące, gdyż filmy te dotarły do prawie pół miliona unikalnych użytkowników, przede wszystkim do ludzi w wieku 25-35 lat. Spoty miały największą popularność na terenie Litwy, Ukrainy i Polski, ale docierały również do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i Irlandii – powiedział Juliusz Szymczak-Gałkowski, przedstawiciel Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Konferencja potrwa do godziny 15.00 czasu polskiego. Obrady są transmitowane na stronie Senatu RP.