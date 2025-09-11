USA znoszą sankcje wobec „Belavii”

„Chcę tutaj w pełni oficjalnie oświadczyć, że znieśliśmy sankcje wobec ‘Belavii’. To oficjalne” – powiedział reprezentant Białego Domu.

Według niego, decyzję podjął prezydent USA Donald Trump.

USA nałożyły sankcje na „Belavię” w czerwcu 2022 r. za naruszenie ograniczeń wprowadzonych po rosyjskiej inwazji na Ukrainę; restrykcje były następnie kilkakrotnie przedłużane. Niezależnie od tego na białoruskiego przewoźnika nadal obowiązują sankcje Unii Europejskiej.

Tego samego dnia w Wilnie prezydent Gitanas Nausėda poinformował o uwolnieniu 52 więźniów politycznych – obywateli Białorusi i państw zachodnich – w tym sześciorga obywateli Litwy. Jak podkreślił, w rozmowach dotyczących zwolnień bezpośrednio uczestniczył prezydent Donald Trump, a uwolnienie nie jest „wymianą” za zniesienie zachodnich sankcji wobec Białorusi.

Stany Zjednoczone od pewnego czasu prowadziły rozmowy z Mińskiem w sprawie zwolnienia osób różnych narodowości. W czerwcu tego roku z białoruskich więzień wypuszczono 14 więźniów politycznych, w tym opozycjonistę Siarhieja Cichanouskiego, który przybył na Litwę.