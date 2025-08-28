USA zaostrzą zasady pobytu dla zagranicznych studentów i dziennikarzy

Zgodnie z proponowaną zmianą maksymalny okres pobytu osób z wizami studenckimi ma zostać ograniczony do czterech lat. Dla zagranicznych dziennikarzy standardowy pobyt ma wynosić 240 dni, z możliwością jednorazowego przedłużenia o kolejne 240 dni. W przypadku dziennikarzy z Chin okres ten mógłby zostać skrócony do 90 dni.

Projekt rozporządzenia opublikowano w Federal Register, uruchamiając krótki okres konsultacji publicznych poprzedzający wejście w życie nowych zasad. Obecnie USA z reguły wydają wizy na czas trwania programu studiów lub oddelegowania redakcyjnego (z zastrzeżeniem, że wizy nieimigracyjne nie obowiązują dłużej niż 10 lat).

Uzasadnienie władz i dane gospodarcze

Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) argumentuje, że nieokreślona liczba cudzoziemców przedłuża studia „w nieskończoność”, by pozostać w USA jako „wieczni studenci”, co – zdaniem resortu – generuje ryzyka dla bezpieczeństwa i koszty dla podatników. DHS nie wyjaśnił jednak, w jaki sposób podatnicy tracą na obecności studentów zagranicznych.

Według danych Departamentu Handlu, w roku 2023 zagraniczni studenci wnieśli do amerykańskiej gospodarki ponad 50 mld dolarów. W roku akademickim 2023/2024 w USA studiowało ponad 1,1 mln osób z zagranicy – to najwięcej na świecie – z tym że cudzoziemcy zazwyczaj pokrywają pełne czesne.

Krytyka uczelni i środowisk akademickich

Rektorzy i organizacje reprezentujące uczelnie skrytykowały propozycję jako zbędną barierę biurokratyczną, która może zniechęcić kandydatów i utrudnić prowadzenie badań oraz tworzenie miejsc pracy.

„Ten projekt wysyła w świat sygnał, że wkład utalentowanych osób nie jest w USA doceniany” – oceniła Miriam Feldblum, szefowa President’s Alliance on Higher Education and Immigration.

Jej zdaniem regulacja osłabi zdolność amerykańskich uczelni do przyciągania najlepszych talentów i obniży konkurencyjność kraju.

Kontekst polityczny

Zapowiedź pojawiła się na początku roku akademickiego, gdy wiele uczelni i tak notuje spadek liczby studentów z zagranicy po wcześniejszych działaniach administracji. Równocześnie sam Donald Trump niedawno zasugerował, że chciałby podwoić liczbę studentów z Chin do 600 tys., co kontrastuje z wcześniejszymi zapowiedziami twardszego kursu wobec chińskich wiz studenckich. Departament Stanu informował ostatnio, że od początku kadencji Trumpa anulowano łącznie ok. 6 tys. wiz studenckich, m.in. w związku z działaniami wobec aktywistów akademickich.

W poprzedniej kadencji Trump proponował też skracanie ważności wiz dla dziennikarzy; jego następca Joe Biden zrezygnował z tego pomysłu. Obecna propozycja przywraca tę linię polityczną w zmodyfikowanej formie.

Co dalej?

Projekt trafił do konsultacji publicznych. Po ich zakończeniu administracja może sfinalizować przepisy i wprowadzić je w życie. Na razie nie podano konkretnych terminów.