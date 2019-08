USA: w strzelaninie w El Paso zginęło 20 osób

vdu

W dochodzenie w sprawie strzelaniny jest też zaangażowane Federalne Biuro Śledcze. Przedstawiciel FBI – obok szefa policji w El Paso Grega Allena – również wziął udział w zwołanej na sobotę po południu konferencji prasowej. Dochodzenie koncentruje się na zbadaniu, czy nie doszło do przestępstwa na tle nienawiści etnicznej i rasowej.

Szef policji w El Paso powiedział, że do strzelaniny doszło o godz. 10:35 czasu lokalnego (17:35 w Polsce). Allen potwierdził, że zginęło 20 osób w różnym wieku.

Mówiąc o ofiarach, szef policji w El Paso nie krył emocji. Przypomniał, że Teksas jest stanem, w którym obowiązuje kara śmierci. Wyraził nadzieję, że sprawca nie uniknie takiej właśnie kary. W dalszej części swej wypowiedzi zaznaczył, że zanim to nastąpi, odbędzie się oczywiście dochodzenie i o wszystkim zadecyduje sąd.

Trzeba przede wszystkim zająć się tzw. manifestem (Manifesto) będącym wykładnią pobudek 21-letniego Patricka Crusiusa z oddalonego o ponad 1 tys. km od El Paso miasta Allen, który dopuścił się zbrodni – podkreślił. Manifest został opublikowany przez niego na Facebooku.

Podczas konferencji prasowej zaznaczono, że jest to tekst pełen mowy nienawiści, nawołujący do przemocy, rasistowski, przekonujący o wyższości białych i obfitujący w pogróżki wobec różnych mniejszości w USA, w tym wobec imigrantów. Nie cytowano go, ponieważ byłaby to z pewnością intencją sprawcy, by wszyscy poznali jego treść.

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador poinformował w sobotę, że wśród ofiar w El Paso były trzy osoby pochodzące z Meksyku.