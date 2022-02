USA: Rosja podjęła ruchy w celu inwazji

Według CNN, sekretarz stanu USA Antony Blinken ma wygłosić przemówienie na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ o 16:00 czasu polskiego.

„W nocy, po serii rozmów z Białym Domem, Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Departamentu Stanu, poprosiłam sekretarza Blinkena, by przyszedł i bezpośrednio przemówił do Rady Bezpieczeństwa ONZ w drodze do Monachium na temat poważnej sytuacji na Ukrainie” – napisała ambasador Linda Thomas-Greenfield w mediach społecznościowych.

„Naszym celem jest pokazanie powagi sytuacji. Dowody na miejscu wskazują, że Rosja ruszyła w kierunku nadchodzącej inwazji. To kluczowy moment” – dodała ambasador.

L. Thomas-Greenfield przekazała, że USA robią „wszystko, co mogą, aby zapobiec wojnie”, a spotkanie, które odbyło się w ONZ nie powinno odwracać uwagi od tego, co się dzieje na Ukrainie.

