USA–Rosja: możliwy szczyt w przyszłym tygodniu, ale bez Ukrainy przy stole

To stanowisko wyraźnie odbiega od wcześniejszych zapowiedzi administracji USA, według których bezpośrednie rozmowy Putina z Zełenskim miały być warunkiem wstępnym organizacji szczytu.

Trump zapowiedział również, że Moskwa ma czas do piątku na osiągnięcie zawieszenia broni – w przeciwnym razie grożą jej nowe sankcje. Zapytany jednak przez dziennikarzy, czy ten termin pozostaje aktualny, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi:

– To zależy od Putina. Zobaczymy, co powie – stwierdził prezydent USA.

Szczyt bez Zełenskiego?

Kreml poinformował, że Władimir Putin planuje w najbliższych dniach spotkać się z Donaldem Trumpem. Jednocześnie strona rosyjska nie przewiduje udziału Zełenskiego w tych rozmowach.

– Putin nie musi spotkać się z Zełenskim przed szczytem – podkreślił Trump.

Putin jako możliwe miejsce spotkania wskazał Zjednoczone Emiraty Arabskie, choć administracja USA tej lokalizacji nie potwierdziła.

Jeśli do rozmów dojdzie, będzie to pierwszy szczyt USA–Rosja od czerwca 2021 roku, kiedy to ówczesny prezydent Joe Biden spotkał się z Putinem w Genewie.

Brak postępów w negocjacjach

Trzy rundy bezpośrednich rozmów rosyjsko-ukraińskich w Stambule nie przyniosły przełomu. Obie strony nadal dzieli głęboka przepaść co do warunków zakończenia wojny, która trwa już ponad trzy lata.

Trump i Putin ostatni raz spotkali się osobiście podczas szczytu G20 w Japonii w 2019 roku. Od stycznia tego roku prowadzili już kilka rozmów telefonicznych.

Kremlowski doradca Jurij Uszakow wskazał, że „przyszły tydzień jest celem” dla organizacji spotkania. Dodał, że miejsce zostało wstępnie uzgodnione, lecz nie podał szczegółów. Tymczasem Biały Dom zaprzeczył, że ustalono jakiekolwiek miejsce czy datę, choć przyznał, że rozmowy „mogą odbyć się nawet w przyszłym tygodniu”.

Rosyjskie żądania i presja Senatu USA

Podczas negocjacji w Stambule Rosja wysunęła ostre żądania terytorialne i wezwała Ukrainę do wycofania się z niektórych kontrolowanych obszarów, a także do rezygnacji z zachodniej pomocy militarnej.

Senator Jeanne Shaheen, przewodnicząca komisji spraw zagranicznych Senatu USA, wezwała prezydenta Trumpa do twardego stanowiska wobec Moskwy:

