USA przekażą broń Ukrainie, m.in. zestawy przeciwlotnicze – Joe Biden

„To pozwoli ukraińskiemu wojsku nadal powstrzymywać samoloty i śmigłowce, które atakowały Ukraińców” – powiedział prezydent USA, ogłaszając swoją decyzję w Białym Domu.

Jak dodał, na wniosek prezydenta Ukrainy USA pomogły również pozyskać dodatkowe systemy przeciwlotnicze dłuższego zasięgu wraz z amunicją. Biden podkreślił, że w pakiecie oprócz dostarczanej już wcześniej broni, w tym 9 tys. nowych zestawów przeciwpancernych Javelin, 7 tys. karabinów i granatników, znajdą się również drony.

Prezydent USA Joe Biden: Władimir Putin zapłaci za to wysoką cenę

„To pokazuje nasze zobowiązanie, by wysyłać najnowocześniejsze systemy do Ukrainy” – mówił J. Biden.

Według doniesień telewizji NBC może chodzić o tzw. amunicję krążącą (zwaną też dronami kamikaze) Switchblade.

„To może być długa i trudna bitwa, ale będziemy stale wspierać Ukrainę” – powiedział Joe Biden w wystąpieniu telewizyjnym.

Oświadczył, że to, co robi Rosja w Ukrainie „jest przerażające i prezydent Rosji Władimir Putin zapłaci za to wysoką cenę”.

J. Biden odniósł się także do wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego przed Kongresem USA. Przekazał, że oglądał je i wywarło ono na nim duże wrażenie.

Stany Zjednoczone nie przychyliły się jednak do powtarzanej przez W. Zełenskiego prośby o zamknięcie nieba nad Ukrainą.

„Prezydent Zełenski przemawia w imieniu narodu, który pokazał siłę i odwagę, który zainspirował świat” – ocenił J. Biden. Obiecał, że Stany Zjednoczone do końca będą wspierać Ukrainę wojskowo i gospodarczo.

„To była bardzo przekonująca, znacząca mowa” – oświadczył J. Biden.

Podkreślił, że choć wojna może być „długą i trudną bitwą”, to USA do końca będzie pomagać Ukrainie, nie tylko wysyłając uzbrojenie, lecz też bezpośrednio wspierając jej gospodarkę.

J. Biden powiedział, że rosyjski prezydent Władimir Putin „sieje zatrważające zniszczenie i horror” w Ukrainie, za co zapłaci wysoką cenę.

„Wczoraj mieliśmy doniesienia, że rosyjskie siły wzięły lekarzy i pielęgniarki w największym szpitalu Mariupola za zakładników. To są zbrodnie i skandal” – powiedział J. Biden.