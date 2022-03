USA mają wysłać dwie baterie Patriot do Polski

Rzecznik Dowództwa Sił Stanów Zjednoczonych w Europie Scott Ghiringhelli przekazał, że „na rozkaz sekretarza obrony i na zaproszenie polskich sojuszników, generał (Tod — red.) Wolters, szef Dowództwa Europejskiego USA polecił […] przeniesienie dwóch baterii Patriot do Polski”.

Zaznaczył, że ich rozmieszczenie ma „przeciwdziałać jakimkolwiek potencjalnym zagrożeniom dla sił USA i sojuszników oraz terytorium NATO”.

Wcześniej podsekretarz stanu USA Victoria Nuland mówiła o możliwości rozmieszczenia systemów w Polsce.

W 2018 roku Polska podpisała kontrakt na zakup dwóch baterii Patriot w pierwszej fazie programu obrony powietrznej Wisła. Zgodnie z zapowiedzią MON mają one trafić do Polski w 2022 i 2023 roku.

MSZ: władze Polski są gotowe przekazać samoloty MiG-29 do dyspozycji USA. Odpowiedź Pentagonu

W oświadczeniu wydanym MSZ we wtorek przekazało, że „władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki”.

„Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn” – napisał MSZ. „Rząd Polski zwraca się też do innych państw NATO – posiadaczy samolotów MIG-29 – o podobne działanie” – dodano.

Komunikat w sprawie propozycji Polski wydał Pentagon. „Perspektywa, w której samoloty ‚w dyspozycji władz Stanów Zjednoczonych’ startują z bazy USA i NATO w Niemczech i wlatują w przestrzeń powietrzną sporną z Rosją, nad Ukrainą, budzi poważne obawy dla całego sojuszu NATO” – skomentował rzecznik Pentagonu John Kirby w oświadczeniu. „Po prostu nie jest dla nas jasne, by istniało dla tego rzeczowe uzasadnienie” – dodał.