USA: Joe Biden nazwał Putina „dyktatorem, który popełnia ludobójstwo”

„Wasz rodzinny budżet, wasza zdolność do napełnienia baku, nie powinno to zależeć od tego, że dyktator wypowiada wojnę i popełnia ludobójstwo na drugim końcu świata” – oznajmił Biden podczas przemówienia w Menlo, w stanie Iowa.

Był to pierwszy przypadek, kiedy prezydent USA określił rosyjskie zbrodnie mianem ludobójstwa. Wcześniej pytani o to przedstawiciele administracji, m.in. doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, mówili, że choć USA uważają, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne, to nie ma jeszcze wystarczających dowodów, by zakwalifikować to jako ludobójstwo.

Przemówienie Bidena w Iowa dotyczyło polityki administracji mającej obniżyć ceny paliw i zwiększyć niezależność energetyczną. We wtorek prezydent ogłosił przedłużenie zezwolenia sprzedawania benzyny zawierającej 15 proc. bioetanolu, będącej najtańszym typem paliwa.

Biden potwierdził, że uważa, iż Rosja dokonuje na Ukrainie ludobójstwa

„Tak, nazwałem to ludobójstwem, ponieważ jest coraz bardziej oczywiste, że Putin po prostu próbuje zlikwidować samą ideę bycia Ukraińcem, a wskazujące na to dowody są coraz liczniejsze” – mówił J. Biden dziennikarzom przed wejściem na pokład prezydenckiego samolotu Air Force One.

„Umożliwimy prawnikom zadecydowanie na poziomie międzynarodowym, czy to można tak zakwalifikować, ale mnie wydaje się, że tak” – dodał.

Jak podkreśla Reuter, Biden wielokrotnie określał Putina mianem zbrodniarza wojennego, ale dotychczas nie mówił, że Rosja dokonuje na Ukrainie ludobójstwa.

Zgodnie z prawem międzynarodowym ludobójstwo jest aktem mającym na celu zniszczenie – w całości lub w części – grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej. Konwencja ONZ stanowi, że dotyczy to m.in. zabójstwa, poważnej krzywdy, niszczenia zdrowia psychicznego i utrudniania przyrostu naturalnego.

Określenia „ludobójstwo”, jako najcięższej zbrodni, użyto po raz pierwszy wobec nazistowskiego Holokaustu.