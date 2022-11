USA, Japonia i Korea Płd. zapowiadają stanowcze kroki w przypadku próby jądrowej Korei Płn.

Prezydent USA Joe Biden, prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol i premier Japonii Fumio Kishida wydali wspólne oświadczenie po niedzielnym spotkaniu w kuluarach szczytu Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w Phnom Penh.

W dokumencie napisano, że przywódcy dyskutowali o trwającej inwazji Rosji na Ukrainę. Odnieśli się również do kwestii demokratycznie rządzonego Tajwanu, do przejęcia kontroli nad którym dążą komunistyczne władze Chin.

W oświadczeniu nie wymieniono Chin, ale przywódcy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec „wszelkich jednostronnych prób zmiany statusu quo na wodach Indo-Pacyfiku, w tym poprzez nielegalne roszczenia morskie, militaryzację sztucznych wysp i działania przymuszające” – przekazała agencja Kyodo.

Biden, Jun i Kishida potępili również nasilone próby rakietowe Korei Północnej. Jeśli wbrew rezolucjom Pjongjang przeprowadzi próbę broni jądrowej, „spotka się to ze stanowczą odpowiedzią społeczności międzynarodowej” – napisano w oświadczeniu.

W komunikacie podkreślono zobowiązanie USA w zakresie odstraszania przed potencjalnym atakiem na Japonię i Koreę Płd., które „jest poparte pełnym zakresem zdolności, w tym nuklearnych”. USA, Korea Płd. i Japonia będą również współpracować, aby „wszystkie właściwe sankcje były w pełni egzekwowane”.

Waszyngton, Seul i Tokio wezwały jednocześnie Pjongjang, aby powrócił do stołu negocjacyjnego. „Ścieżka dialogu pozostaje otwarta na pokojowe i dyplomatyczne rozwiązanie” – napisano w oświadczeniu.

Na osobnym spotkaniu dwustronnym Biden i Jun zapowiedzieli, że na ewentualną próbę jądrowa Korei Płn. odpowiedzą „przytłaczającą siłą z użyciem wszelkich dostępnych środków” – przekazała agencja Yonhap.

Wcześniej w niedzielę Biden rozmawiał w formule dwustronnej z Kishidą. Premier Japonii poinformował prezydenta USA o zamiarze „znacznego zwiększenia” budżetu obronnego, a Biden wyraził poparcie dla tej decyzji – podała agencja Kyodo.

Tego samego dnia w Kambodży odbyło się również dwustronne spotkanie Kishidy z Junem. Przywódcy zgodzili się współpracować, by jak najszybciej rozwiązać spory o odszkodowania dla Koreańczyków wykorzystywanych do pracy przymusowej w czasie japońskiej okupacji podczas II wojny światowej. Te spory doprowadziły w ostatnich latach do znacznego pogorszenia dwustronnych stosunków.

Korea Północna prowadzi w tym roku próby rakietowe na bezprecedensową skalę, a na początku listopada wystrzeliła rekordową liczbę pocisków, z których jeden spadł niecałe 60 km od wybrzeża Korei Płd. Narastają obawy, że Pjongjang szykuje się do swojej siódmej próby jądrowej i pierwszej od 2017 roku.