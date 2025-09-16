USA i Chiny uzgodniły podstawy porozumienia w sprawie TikToka

Bessent potwierdził, że „mamy fundament porozumienia w sprawie TikToka”. Wcześniej Donald Trump przekazał na platformie Truth Social, że osiągnięto porozumienie z „pewną” firmą, którą – jak ujął – „bardzo chciała uratować młodzież naszego kraju”. Amerykański przywódca chwalił także, że trójstronne spotkanie handlowe USA–UE–Chiny przebiegło „bardzo dobrze”.

Presja terminu i tło prawne

Sprawa TikToka pozostaje pilna ze względu na termin wyznaczony ustawą przyjętą w ubiegłym roku w USA. Przepisy nakazują oddzielenie TikToka od chińskiej spółki ByteDance, w przeciwnym razie platforma zostanie zamknięta na rynku amerykańskim. Ustawa miała wejść w życie 19 stycznia, dzień przed inauguracją Donalda Trumpa, jednak prezydent zawiesił zakaz, wydłużając o 75 dni czas na zmianę struktury własności (do 4 kwietnia). Później termin kilkukrotnie przedłużano, by ByteDance mogła znaleźć nabywcę poza Chinami. Najnowsze przedłużenie wygasa w środę.

TikTok, z którego w USA korzysta ponad 170 mln użytkowników, od początku roku był osią szerszych napięć handlowych. Choć Trump przez długi czas opowiadał się za zakazem platformy, zmienił stanowisko, zapowiadając, że będzie jej bronił, przekonany, iż serwis pomógł mu dotrzeć do młodych wyborców w listopadowych wyborach prezydenckich.

Rozmowy w Madrycie

Ostatnia runda negocjacji USA–Chiny odbyła się w niedzielę w Madrycie i dotyczyła zarówno handlu, jak i rozwiązania kwestii TikToka. Według Bessenta podstawy kompromisu są już uzgodnione, a finalne decyzje zostaną podjęte na szczeblu przywódców.