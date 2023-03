USA: Były prezydent Trump przewiduje, że zostanie „aresztowany” we wtorek, wzywa do protestów

Donald Trump zapewnił w sobotę w swojej sieci społecznościowej Truth Social, że we wtorek zostanie „aresztowany” i wezwał do demonstracji przed ewentualnym aktem oskarżenia go w sprawie o zapłacenie gwieździe porno za milczenie o ich kontaktach seksualnych.