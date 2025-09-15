USA blisko porozumienia z Chinami w sprawie TikToka

– „W sprawie samej transakcji dotyczącej TikToka jesteśmy bardzo blisko rozwiązania” – powiedział Bessent dziennikarzom, przybywając do hiszpańskiego MSZ, gdzie kontynuowane są negocjacje Waszyngtonu z Pekinem.

Dodał, że brak porozumienia w tej sprawie nie wpłynie na ogólny stan relacji dwustronnych:

– „Stosunki na najwyższym szczeblu wciąż są bardzo dobre.”

Spór o TikToka i kolejne terminy

Popularnej platformie wideo, z której w USA korzysta ponad 170 mln użytkowników, grozi zakaz działalności na mocy przyjętej w ubiegłym roku ustawy, nakazującej oddzielenie TikToka od chińskiej spółki ByteDance. Akt prawny miał wejść w życie 19 stycznia – dzień przed inauguracją Donalda Trumpa – jednak prezydent wstrzymał zakaz, wydłużając termin zmian własnościowych o 75 dni (do 4 kwietnia). Później termin kilkukrotnie przedłużano, aby ByteDance mogła znaleźć nabywcę poza Chinami. Najnowsze przedłużenie wygasa w środę.

Choć Trump przez długi czas opowiadał się za zakazem, z czasem zmienił stanowisko i zapowiedział, że będzie bronił funkcjonowania TikToka, przekonując, że platforma pomogła mu zyskać poparcie młodych wyborców w listopadowych wyborach prezydenckich.

Cła i napięcia handlowe

W Madrycie omawiane są również groźby wprowadzenia wysokich ceł na import z Chin. Na początku roku napięcia handlowe gwałtownie wzrosły – obustronne stawki celne sięgnęły trzycyfrowych poziomów, co zakłóciło łańcuchy dostaw. Później obie strony uzgodniły czasowe obniżenie taryf – do 30 proc. dla towarów z USA oraz do 10 proc. dla eksportu z Chin – jednak prawomocność tych „rozejmów” wygasa w listopadzie.