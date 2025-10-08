Ursula von der Leyen apeluje o wsparcie w obliczu głosowania nad wotum nieufności

„Prawda jest taka, że nasi przeciwnicy nie tylko są gotowi wykorzystać wszelkie nieporozumienia, ale aktywnie je podsycają” – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen podczas sesji otwierającej parlament w Strasburgu.

Mniej niż trzy miesiące po tym, jak przetrwała podobne wyzwanie, dwa wnioski o wotum nieufności wobec niej – jeden z ramienia skrajnej prawicy, drugi z lewicy – praktycznie nie mają szans na jej obalenie, gdy w czwartek odbędzie się głosowanie. Jednak od lipca rozczarowanie przewodniczącą Komisji Europejskiej jeszcze bardziej wzrosło.

Wśród zarzutów pojawiają się oskarżenia o brak przejrzystości, a także zawarty w lipcu przez von der Leyen układ handlowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który wielu europosłów potępiło jako nierówny.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej broniła swojej umowy celnej z Trumpem, uznając ją za najlepszą, jaką Unia mogła osiągnąć. Jednak przyznała, że kwestie dotyczące handlu oraz Strefy Gazy budzą „szczere i uzasadnione zaniepokojenie”.

Alternatywa byłaby gorsza

Czwartkowe głosowanie pokaże, w jakiej kondycji znajduje się tzw. proeuropejska koalicja między frakcją konserwatystów EPP – największą siłą w parlamencie – oraz centrowymi i socjalistycznymi ugrupowaniami.

Ursula von der Leyen stoi pod dużym naciskiem ze wszystkich stron.

Posłowie z lewicy i centrum oskarżają jej frakcję EPP o sojusz z skrajną prawicą w celu zniesienia wymogów ochrony środowiska dla firm.

„Jest bardzo niestabilna” – powiedział pascal Canfin, poseł z centrowej frakcji, który obawia się, że socjaliści w końcu opuszczą koalicję. „Czy mamy lepszy alternatywny scenariusz? Zdecydowanie nie. Bo każdy alternatywny scenariusz byłby jeszcze gorszy” – dodał.

Jednak Iratxe Garcia Perez z lewicowej frakcji Socjalistów i Demokratów wysłała von der Leyen stanowcze ostrzeżenie.

„Musisz wybierać między swoimi sojusznikami a tymi, którzy nie są naszymi przyjaciółmi” – powiedziała w Perez.

Von der Leyen broniła swojej działalności i wezwała do jedności, podkreślając wyzwania, przed którymi stoi UE, takie jak wojna na Ukrainie.

Zwróciła uwagę na radość prezydenta Rosji Władimira Putina z osłabionej jedności Europy, apelując do posłów, by głosowali przeciwko propozycjom, które są pułapką.

„To najstarszy manewr w książce” – powiedziała. „Wzbudzić niezgodę wśród Europejczyków, próbować osłabić naszą czujność, podczas gdy walczymy ze sobą” – dodała.

Koalicja w rozsypce

Jednak w zeszłym miesiącu przemówienie von der Leyen w parlamencie nie przyniosło jedności w jej koalicji.

„Pierwsza reakcja liderów dwóch głównych frakcji polegała na wzajemnym atakowaniu się” – powiedział jeden z bliskich współpracowników Komisji, mając na myśli liderów EPP, Manfreda Webera, i Iratxe García Pérez.

Tymczasowe napięcia nie miały większego wpływu, ponieważ w parlamencie nie są obecnie rozpatrywane żadne kluczowe przepisy prawne.

Jednak Weber ostrzegł, że nadchodzące miesiące pokażą prawdę.

Wśród najważniejszych przepisów, które UE zamierza uchwalić do końca roku, znajdują się propozycje uproszczenia przepisów dotyczących ochrony środowiska, w sprawie których poglądy posłów są podzielone.

Lewica i centrum obawiają się, że prawica i skrajna prawica będą koordynować swoje działania, dążąc do złagodzenia przepisów ochrony środowiska.

Na razie wszystkie myśli skupiają się na konsekwencjach czwartkowego głosowania.

„Ryzyko nie polega na tym, że propozycja o nieufności zostanie przyjęta, ale na tym, że wszystko skoncentruje się wokół tekstu, który doprowadzi do martwego punktu i zniszczy większość koalicji” – powiedział wysoki rangą urzędnik UE.

Sukces głosowania nad wotum nieufności byłby pierwszym w historii.

Najbliższa analogia to marzec 1999 roku, kiedy to Komisja Europejska pod przewodnictwem Jacques’a Santera ustąpiła w wyniku zarzutów o korupcję i niewłaściwe zarządzanie, zanim ryzykowano głosowanie nad wotum nieufności, w którym przewidywano jej porażkę.