Unijny plan naprawy może nie uratować gospodarki Litwy?

Parlamenty krajów członkowskich będą musiały w najbliższych miesiącach zdecydować, czy zezwolić Komisji Europejskiej na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 750 mld euro na rynkach międzynarodowych, by za te środki została udzielona pomoc krajom dotkniętym kryzysem spowodowanym COVID-19.

Nie oznacza to, że ​​Litwa będzie mogła robić, co zechce, z otrzymanymi pieniędzmi. „Nie będziemy mieli dużego pola manewru. Tylko kilka obszarów dostanie mocny zastrzyk finansowy: cyfryzacja, innowacje i zielona energia. Są to bardzo konkretne obszary reform, które kraje będą musiały wdrożyć i rozliczyć się z tego z KE” – zauważają eksperci.

Zdaniem ekonomistów, proponowany plan ratowania unijnej gospodarki, nie rozwiązuje problemu. Będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy produkt krajowy brutto wzrośnie, ale nie będą powstawać nowe miejsca pracy, ponieważ firmy obawiają się kolejnej fali koronawirusa. Oznacza to, że ożywienie gospodarki UE nie będzie szczególnie szybkie.

Unijni przywódcy porozumieli się w Brukseli w sprawie finansów całej Wspólnoty. Wartość budżetu UE na najbliższych siedem lat wyniesie 1,074 bln euro. Oprócz tego utworzono specjalny fundusz na rzecz pomocy krajom, które najbardziej ucierpiały na skutek pandemii. Łącznie na ten cel wydanych zostanie 750 mld euro.

Budżet czeka jeszcze kilka etapów. W najbliższym czasie budżetem zajmie się Parlament Europejski, który zgłosi swoje poprawki. Wczesną jesienią prawdopodobnie dowiemy się, ile środków faktycznie przypadnie każdemu z państw. W październiku projekt budżetu ponownie wróci pod obrady Rady Europejskiej, a w grudniu powinna nastąpić zgoda Europarlamentu na kształt budżetu i ratyfikacja przez wszystkie państwa członkowskie.

