Unijne kraje proszą KE o sfinansowanie fizycznych barier na granicy

List jest reakcją na działania Białorusi, która wykorzystuje migrantów i przywozi je pod granice, w taki sposób wywierając presję na Unię Europejską.

„Bariery fizyczne mogą być skuteczne w ochronie granicy. To leży w interesie całej Unii Europejskiej” – czytamy w liście ministrów do wiceprzewodniczącego KE Margaritisa Schinasa i komisarz do spraw wewnętrznych Ylvy Johansson.

Ministrowie twierdzą, że takie środki powinny być sfinansowane z budżetu i potraktowane w sposób priorytetowy. W dokumencie jest mowa o potrzebnych zmianach w kodeksie granicznym Schengen jeszcze przed końcem roku.

„W obecnych przepisach nie ma wyraźnych zasad dotyczących postępowania w czasie ataku hybrydowego, czy wykorzystywania migrantów do tworzenia politycznej presji” – uważają ministrowie.

Na podstawie: IAR.