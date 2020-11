Unia Europejska nakłada sankcje na Łukaszenkę

„Ambasadorowie zasadniczo zgodzili się na dodanie Łukaszenki do listy osób sankcjonowanych wraz z kolejnymi 14 osobami, które brutalnie potraktowały swoich obywateli, przyczyniając się do oszustwa wyborczego i bezprawnego ustanowienia władzy na Białorusi” – powiedział ambasador.

Zdaniem dyplomaty, procedura prawna powinna zostać formalnie zakończona w najbliższy piątek.

„W najbliższy piątek, 6 listopada, Rada powinna przyjąć odpowiednią decyzję i rozporządzenie Rady, kończąc tym samym formalną procedurę umieszczenia dodatkowych 15 osób na listach sankcyjnych” – powiedział Šatūnas.

Litwa, Łotwa i Estonia dodały Łukaszenkę do swoich krajowych czarnych list pod koniec sierpnia, ale inne kraje europejskie do tej pory wahały się co do przyjęcia takiej decyzji.

Sankcje UE obejmują zakazy podróży i zamrożenie aktywów.

Na Białorusi od prawie trzech miesięcy trwają masowe protesty przeciwko reżimowi Łukaszenki po sfałszowaniu wyborów prezydenckich, które się odbyły 9 sierpnia.